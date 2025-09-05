Incêndio destrói galpão e provoca desabamento de telhado

Um incêndio destruiu um galpão na noite desta sexta-feira (5/9) no Bairro Chácaras Tubalina, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), as chamas atingiram os dois ambientes do imóvel comercial, que era utilizado como depósito.

De acordo com relatos de testemunhas ao CBMMG, o fogo se alastrou a partir de antigos brinquedos armazenados no galpão. O incêndio tomou todo o interior da estrutura e chegou a atingir a cobertura, que acabou desabando.

A grande quantidade de material inflamável estocada no imóvel exigiu que o CBMMG utilizasse cerca de 7.000 litros de água para extinguir as chamas. De acordo com a corporação, as ações visaram, além do combate direto às chamas, a preservação de uma residência adjacente e de uma oficina de retífica e soldagem localizada na mesma edificação, que não foram diretamente atingidas.

Até o momento, não há registro de vítimas em decorrência do incêndio. O galpão foi interditado até passar por vistoria da Defesa Civil.