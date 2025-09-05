Ônibus tomba na BR-040, em Juiz de Fora, e deixa quatro mortos

Um grave acidente na BR-040, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, resultou em quatro mortes na tarde desta sexta-feira (5/9). Um ônibus tombou na altura do km 779, na saída da cidade em direção a Belo Horizonte, nas proximidades do Distrito Industrial, ao lado da concessionária Volvo.

A rodovia segue com fluxo lento e a recomendação é de que os motoristas redobrem a atenção ao passar pela região.

De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, um ônibus da Viação Cometa bateu na traseira de um ônibus urbano da Linha 743 (Distrito de Toledos).

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 14h30 e mobilizou cinco equipes para atender a ocorrência. Segundo informações preliminares, ao menos 16 pessoas ficaram feridas, quatro delas em estado grave. Outros quatro passageiros morreram no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado para o local do acidente, com três unidades de suporte avançado (USA), mobilizadas para o apoio ao resgate das vítimas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local e controla o trânsito, que ficou parcialmente interditado em função do trabalho das equipes de socorro e da retirada do veículo.

Até o momento, não há informações sobre a identidade das vítimas.

Diante da gravidade do acidente, a Prefeitura de Juiz de Fora informou que o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira restringiu a entrada de novos pacientes para atendimento somente de casos de urgência. As vítimas foram atendidas no HPS, na UPA Norte, no Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus e na Santa Casa da cidade.

A prefeitura pede que a população priorize buscar atendimento nas Unidades de Pronto-Atendimento (UPA) e postos de saúde neste momento.

