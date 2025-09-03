MG: áreas queimadas triplicam em um mês na BR-040

Com o período de estiagem, entre julho e outubro, a seca que atinge o estado de Minas Gerais tem intensificado os focos de incêndio na BR-040, em especial entre os municípios de Belo Horizonte e Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata Mineira.

A área devastada pelas chamas mais do que triplicou em um mês, passando de 30 mil m² em junho, para quase 100 mil m² em julho, de acordo com a EPR Via Mineira, administradora do trecho. A baixa umidade do ar e os ventos são alguns fatores que aceleram a propagação do fogo.

A concessionária registrou 336 ocorrências de queimadas no intervalo de um ano. Somente em julho de 2025, foram 47 atendimentos - número que subiu para 52 em agosto. Para promover medidas preventivas e orientar os usuários da rodovia, a administradora do trecho estabeleceu uma parceria com o Climatempo, que disponibiliza o Sistema de Monitoramento e Alerta Climático (SMAC).



Com base em inteligência climática e sensoriamento remoto, o sistema capta informações de diversos satélites para identificar focos de calor que podem ser favoráveis à propagação do fogo. De acordo com a concessionária, os alertas chegam em tempo real ao Centro de Controle Operacional (CCO) da EPR Via Mineira, permitindo à equipe avaliar o cenário rapidamente.



“As queimadas trazem riscos sérios à segurança viária. A fumaça reduz a visibilidade na pista e pode causar acidentes graves. Por isso, o monitoramento climático é fundamental para que nossas equipes atuem de forma preventiva, posicionando caminhões-pipa, viaturas de inspeção e guinchos antes mesmo que o fogo se aproxime da rodovia. Essa resposta rápida garante a fluidez do tráfego, protege os usuários e reforça o nosso compromisso de preservar vidas e promover a convivência segura no trânsito”, afirma o gerente de Operações da EPR Via Mineira, Anderson Finco.



Orientação aos motoristas