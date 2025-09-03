Assine
overlay
Início Gerais
TRIÂNGULO MINEIRO

Vigilante é assassinado com tiro na cabeça em fazenda de Uberaba

Polícia procura dupla responsável pelo crime; vítima estava acompanhada de colega de trabalho no momento do crime

Publicidade
Carregando...
RM
Renato Manfrim - Especial para o EM
RM
Renato Manfrim - Especial para o EM
Repórter
03/09/2025 14:00

compartilhe

Siga no
x
Vigilante é assassinado com tiro na cabeça em fazenda de Uberaba
Vigilante é assassinado com tiro na cabeça em fazenda de Uberaba crédito: PMMG/DivulgaÃ§Ã£o

Um vigilante de fazenda de Uberaba, no Triângulo Mineiro, foi vítima de um suposto latrocínio, na madrugada desta quarta-feira (3/9). Ele foi morto com um tiro na cabeça.

Segundo registro da Polícia Militar (PM), foram roubados dois revólveres que eram utilizados pela vítima e por um outro colega de trabalho, também vigilante. A dupla estava de plantão no local, no momento que foram rendidos por dois suspeitos. 

Leia Mais

Durante ronda na fazenda, os vigilantes, conforme relato do sobrevivente, foram surpreendidos pelos dois suspeitos que chegaram por trás deles. Os suspeitos teriam gritado "perdeu, perdeu, passa as armas" (sic).

Nesse momento, o vigilante sobrevivente disse aos militares que levantou as mãos para o alto e dele foi retirado o colete e o revólver 38.

No entanto, instantes depois, ele disse ter ouvido um único disparo de arma de fogo. Em seguida, o vigilante relatou que correu sentido aos fundos da casa, escondendo atrás de um muro, de onde viu os suspeitos correndo sentido à BR-050.

Então, ele encontrou o colega caído e ferido com um tiro em sua cabeça. Desta forma, o vigilante falou que tentou estancar o sangramento com a sua toca e ligou para a PM.

A morte da vítima foi constatada por médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local do crime.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Equipe da perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esteve no local do crime e apreendeu três celulares (dos dois vigilantes e da empresa).

Tópicos relacionados:

fazenda revolveres triangulo-mineiro vigilante

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay