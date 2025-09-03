Vigilante é assassinado com tiro na cabeça em fazenda de Uberaba

Um vigilante de fazenda de Uberaba, no Triângulo Mineiro, foi vítima de um suposto latrocínio, na madrugada desta quarta-feira (3/9). Ele foi morto com um tiro na cabeça.

Segundo registro da Polícia Militar (PM), foram roubados dois revólveres que eram utilizados pela vítima e por um outro colega de trabalho, também vigilante. A dupla estava de plantão no local, no momento que foram rendidos por dois suspeitos.

Durante ronda na fazenda, os vigilantes, conforme relato do sobrevivente, foram surpreendidos pelos dois suspeitos que chegaram por trás deles. Os suspeitos teriam gritado "perdeu, perdeu, passa as armas" (sic).

Nesse momento, o vigilante sobrevivente disse aos militares que levantou as mãos para o alto e dele foi retirado o colete e o revólver 38.

No entanto, instantes depois, ele disse ter ouvido um único disparo de arma de fogo. Em seguida, o vigilante relatou que correu sentido aos fundos da casa, escondendo atrás de um muro, de onde viu os suspeitos correndo sentido à BR-050.

Então, ele encontrou o colega caído e ferido com um tiro em sua cabeça. Desta forma, o vigilante falou que tentou estancar o sangramento com a sua toca e ligou para a PM.

A morte da vítima foi constatada por médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local do crime.

Equipe da perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esteve no local do crime e apreendeu três celulares (dos dois vigilantes e da empresa).