BH: mulher trans é agredida com enxada e sofre amassamento de crânio
Mulher foi socorrida e atendida no Hospital Risoleta Neves. Não há clareza se o caso foi motivado por transfobia
Uma mulher trans de 36 anos foi agredida na cabeça com uma enxada após uma discussão em Venda Nova, em Belo Horizonte (MG), na tarde dessa terça-feira (2/9).
De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar testemunhou a vítima com sangramento na testa na Rua Barra da Tijuca, no bairro Lagoinha Leblon. Ela estava acompanhada de uma amiga, que contou que a vítima recebeu a enxadada depois de uma briga.
Os militares questionaram se a testemunha conhecia o agressor, mas ela se recusou a passar informações sobre ele. Ela também não contou sobre o que os dois discutiam.
Conforme o registro, os militares prestaram os primeiros socorros e levaram a vítima ao Hospital Risoleta Neves, no bairro Vila Clóris. A irmã dela acompanhou o atendimento e forneceu os dados pessoais. O exame médico constatou “amassamento de crânio”.
Não há esclarecimentos se a agressão foi motivada por transfobia. O caso é investigado pela Polícia Civil. Até o momento, o suspeito não foi localizado.