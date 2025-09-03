Assine
VIOLÊNCIA

BH: mulher trans é agredida com enxada e sofre amassamento de crânio

Mulher foi socorrida e atendida no Hospital Risoleta Neves. Não há clareza se o caso foi motivado por transfobia

Giovanna de Souza
Repórter
03/09/2025 09:44

Uma testemunha relatou que a vítima foi agredida com uma enxada após discussão
Uma testemunha relatou que a vítima foi agredida com uma enxada após discussão crédito: Unsplash

Uma mulher trans de 36 anos foi agredida na cabeça com uma enxada após uma discussão em Venda Nova, em Belo Horizonte (MG), na tarde dessa terça-feira (2/9).

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar testemunhou a vítima com sangramento na testa na Rua Barra da Tijuca, no bairro Lagoinha Leblon. Ela estava acompanhada de uma amiga, que contou que a vítima recebeu a enxadada depois de uma briga. 

Os militares questionaram se a testemunha conhecia o agressor, mas ela se recusou a passar informações sobre ele. Ela também não contou sobre o que os dois discutiam.

Conforme o registro, os militares prestaram os primeiros socorros e levaram a vítima ao Hospital Risoleta Neves, no bairro Vila Clóris. A irmã dela acompanhou o atendimento e forneceu os dados pessoais. O exame médico constatou “amassamento de crânio”.

Não há esclarecimentos se a agressão foi motivada por transfobia. O caso é investigado pela Polícia Civil. Até o momento, o suspeito não foi localizado.

