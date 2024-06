O conhecimento é uma das chaves para a transformação! O Mês do Orgulho é uma excelente oportunidade para reforçar caminhos que podem ajudar a desconstruir expressões e perguntas que perpetuam preconceitos e reforçam estigmas contra a população trans. Confira:



Perguntas inconvenientes e transfóbicas



Vamos começar com as perguntas que, embora possam parecer inofensivas, são profundamente invasivas e desrespeitosas para pessoas trans. Alguns exemplos incluem:



"Você já fez a cirurgia?": Cirurgias de redesignação sexual são pessoais e privadas. Questionar alguém sobre isso invade sua privacidade e desrespeita sua autonomia.



Cirurgias de redesignação sexual são pessoais e privadas. Questionar alguém sobre isso invade sua privacidade e desrespeita sua autonomia. "Como você tem relações sexuais?": A vida sexual de qualquer pessoa é um assunto privado. Perguntar sobre isso, especialmente com um enfoque curioso ou fetichista, é desrespeitoso e transfóbico.



A vida sexual de qualquer pessoa é um assunto privado. Perguntar sobre isso, especialmente com um enfoque curioso ou fetichista, é desrespeitoso e transfóbico. "Como seus familiares reagiram quando você compartilhou que é trans?": Embora possa parecer empática, essa pergunta pode ser traumática para quem enfrentou rejeição ou dificuldades familiares. Prefira oferecer apoio de forma mais generalizada.



Outras expressões que reforçam preconceitos e precisam ser eliminadas

"Você é um homem ou uma mulher de verdade?"



"Mas você não parece trans"



"Isso é só uma fase"

"Eu nunca conseguiria dizer que você era trans"

"Você é bonito(a) para alguém trans"

"Você tem órgãos genitais masculinos ou femininos?"

"Transgêneros são apenas confusos sobre sua identidade"

"Não importa o que você faça, sempre será homem/mulher [gênero atribuído no nascimento]"

"Você está apenas tentando chamar atenção"

"Mas você era tão bonito(a) antes, por que fez isso?"

"Isso não é natural"

"Como você espera que as pessoas te levem a sério?"

"É só uma moda ou tendência"

"Eu aceito, mas não quero isso perto dos meus filhos"

"Não posso chamá-lo(a) por esse novo nome; conheci você como 'nome antigo'"

"Você não acha que está enganando as pessoas?"

"Por que você escolheu ser trans?"

"Mas você já tentou ser hétero?"

"Você não sente que está indo contra a natureza?"



"Você vai se arrepender disso mais tarde"



"Por que você não pode ser apenas gay/lésbica?"

"Você acha que isso é saudável?"



"Você não acha que está complicando as coisas?"



"Você vai receber o castigo divino por isso?"



É importante ressaltar que acolher e respeitar pessoas trans vai além de evitar perguntas inconvenientes; é sobre reconhecer e valorizar a diversidade humana. Eduque-se, assuma a responsabilidade, apoie causas trans e seja de fato uma ilha de acolhimento na luta contra a transfobia. O conhecimento é uma das chaves para a transformação!



Este conteúdo faz parte do meu mini e-book: "Me Chame pelo Meu Nome, Respeite Meus Pronomes", que disponibilizo ao final das minhas palestras. Vamos construir uma sociedade mais justa e inclusiva!



Compartilhe com suas redes e ajude a disseminar o respeito e a empatia.



*Arthur Bugre é um especialista em Diversidade, Equidade, Inclusão e Pertencimento (DEI&P). Como palestrante, dedica-se a transformar ambientes de trabalho em espaços verdadeiramente seguros e inclusivos. Bugre é um homem negro retinto, trans e neurodiverso, trazendo uma perspectiva única e autêntica às suas abordagens.

