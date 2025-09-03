Assine
VACINADOS

Surto de Covid-19 atinge 17 idosos em asilo de Itaúna

Instituição suspende visitas e Vigilância em Saúde realiza monitoramento. Idosos tiveram quadro leve

03/09/2025 12:38

Surto de Covid-19 atinge 17 idosos em lar de Itaúna
Surto de Covid-19 atinge 17 idosos em lar de Itaúna

A Secretaria de Saúde de Itaúna confirmou, nessa segunda-feira (1º/9), um surto de Covid-19 no CRASI – Lar de Idosos, onde vivem atualmente 52 residentes. A Vigilância em Saúde esteve no local, notificou a instituição e repassou todas as orientações técnicas à equipe de enfermagem.

De acordo com a responsável técnica do lar, a assistente social Leila Regina Lança de Oliveira, 17 idosos testaram positivo para a doença após apresentarem sintomas gripais, como tosse e febre. Os casos foram confirmados no dia 1º de setembro, quando a instituição solicitou testes à Prefeitura de Itaúna.

Segundo Leila, os idosos apresentam quadro leve e não houve necessidade de internação. "Três já deixaram o isolamento e nenhum está em estado grave. Todos estão vacinados", destacou.

Apenas um residente, que esta hospitalizado desde semana passada por problemas de pressão e coração, segue internado após testar positivo. O teste foi realizado no próprio hospital. Ainda conforme Leila, nenhum funcionário da entidade testou positivo para a doença.

Medidas de prevenção

Para evitar a disseminação da doença, a direção do CRASI suspendeu as visitas e algumas atividades coletivas. Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde encaminhou testes adicionais para os demais residentes e disponibilizou uma médica da Atenção Primária para acompanhar os cuidadores da instituição.

A Vigilância em Saúde Municipal seguirá com o monitoramento contínuo da situação, garantindo a adoção das medidas necessárias.

A entidade recebe idosos carentes, alguns em situação de rua. Para conseguir enfrentar a situação, além de manter o funcionamento ao longo de todo o ano, o lar pede ajuda da população com doações de materiais de higiene, como luvas, máscaras, álcool em gel e sabonete líquido, além de frutas e alimentos. As contribuições podem ser entregues diretamente na entidade ou em valores via PIX, pelo CNPJ 20.901.927/0001-30.

*Amanda Quintiliano especial para o EM

