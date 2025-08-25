BH vai dobrar pontos de vacinação contra a Covid-19 para crianças

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou, nesta segunda-feira (25/8), que vai dobrar o número de pontos de vacinação contra a Covid-19 para crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias. Número de locais destinados à imunização desse público será ampliado de 36 para 72.

Os pontos de vacinação estão espalhados por todas as nove Regionais da capital mineira. A ampliação ocorre após o poder público municipal receber de uma remessa com 4.000 doses da vacina Pfizer contra a Covid-19.





O esquema vacinal primário da Pfizer para crianças que ainda não receberam nenhuma dose é composto por três aplicações, com intervalo de quatro semanas entre a primeira e segunda dose e de oito semanas entre a segunda e a terceira.

Para a vacinação, é necessário que a criança esteja acompanhada dos pais, mães ou responsáveis legais, e que sejam apresentados um documento de identificação com foto, CPF e cartão de vacina.





Caso a criança esteja sob os cuidados de terceiros, é obrigatória a apresentação do Termo de Autorização para Vacinação devidamente preenchido e assinado pelos responsáveis. Além disso, é preciso não ter tido a doença com início de sintomas nos últimos 30 dias.





A vacina contra a Covid-19 também integra o calendário básico de vacinação para pessoas com 60 anos ou mais, além de grupos prioritários como imunocomprometidos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), trabalhadores da saúde e pessoas com deficiência permanente. Para esses públicos, a vacinação está disponível nos 153 centros de saúde da capital, além do Serviço de Atenção à Saúde do Viajante.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia