'Te Encontro em BH' é a nova marca turística da capital

Carnaval, gastronomia mineira, obras arquitetônicas de diferentes períodos históricos e atrativos naturais como parques ecológicos e o paredão da Serra do Curral. Para tornar esses e outros patrimônios ainda mais convidativos aos visitantes de outras cidades, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) lançou uma nova marca turística: "Te Encontro em BH".

O novo posicionamento foi apresentado nessa quinta-feira (21/8) no 9º Salão Nacional do Turismo, em São Paulo. De acordo com a PBH, a marca, elaborada para promover Belo Horizonte até no exterior, será utilizada em feiras e eventos, inclusive na Copa do Mundo Feminina em 2027, que terá jogos realizados no Mineirão.

A nova identidade visual será de domínio público e contará com um guia de aplicação acessível a hotéis, bares, restaurantes, mercados e iniciativas privadas. O objetivo, ainda segundo a PBH, é posicionar a capital mineira de modo mais claro e contemporâneo para turistas, investidores e moradores.

O prefeito da capital mineira, Álvaro Damião (União Brasil), que esteve na mostra paulista para o lançamento da nova marca, espera que a nova estratégia de divulgação dê resultados positivos. "BH é a cidade do sim. Sim, eu posso te encontrar. Sim, eu te encontro em BH. Te encontro no Mercado Central, te encontro na Pampulha, te encontro em Venda Nova, te encontro no Barreiro. O importante é que a gente se encontre em BH", disse.

Fabiana Silveira, diretora jurídica da Associação Mineira de Hotéis de Lazer (Amihla), diz receber com "entusiasmo" a nova marca turística da PBH. "É preciso apoio do governo para divulgar o turismo em Minas Gerais e em Belo Horizonte, que é muito rico", opina. Ela destaca atrativos como a gastronomia e o conjunto arquitetônico em estilo modernista da Pampulha, que desde 2016 ostenta o título de Patrimônio Mundial, concedido pela Unesco.



Para Fabiana, a marca "Te Encontro em BH" deve ajudar a divulgar não apenas da capital mineira, mas também outros destinos localizados na região metropolitana e nos municípios vizinhos. "Existem vários hotéis de lazer em pontos como Ouro Preto e Inhotim. Muitos turistas que vêm de outros estados, e até de outros países, aproveitam a viagem para conhecer o Mercado Central e outros atrativos de Belo Horizonte", explica.

Números de 2024 da Pesquisa de Demanda Turística da Belotur indicam que, apesar dos atrativos, Belo Horizonte ainda é um pólo turístico apenas regional. A maior parte dos turistas vêm do interior de Minas, que somam 35,90% do total. Em seguida, destacam-se outros estados da Região Sudeste do país: os paulistas respondem por 16,9% do público, seguidos pelos fluminenses, com 10%, e pelos capixabas, com 4,12%. Somente 3,12% dos visitantes são oriundos de outros países.

De acordo com a pesquisa realizada pelo Observatório do Turismo de Belo Horizonte, em 2024, os visitantes que vêm à capital mineira têm um padrão de consumo diversificado, que abrange hospedagem, transporte por aplicativo, alimentação em restaurantes e compras de produtos locais. O gasto médio do turista em 2024 foi de R$ 1.671,35, número que indica crescimento real de 5,7% em relação a 2022 (ano da pesquisa anterior), considerando a correção pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

A principais atividade desempenhada pelos turistas é visitar museus e monumentos (19,9%), seguida pela compra de produtos artesanais (15,1%), da diversão noturna (13%) e dos passeios em parques naturais (12,6%). Segundo a Belotur, tais dados indicam que, além dos serviços essenciais, como transporte e hospedagem, o turismo cultural e o lazer são fatores importantes no consumo dos visitantes na cidade.



Carnaval é o maior chamariz

A maioria desses turistas é atraída à capital mineira pelo Carnaval. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Observatório do Turismo de Belo Horizonte, somente entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março deste ano, cerca de 270,5 mil pessoas passaram pela cidade. Desse total, uma parcela de 94,4% declarou que a folia foi o principal motivo da viagem.

O carnaval belo-horizontino recebeu uma avaliação média de 8,8. Entre os foliões, 83,8% relataram que as expectativas foram atendidas plenamente ou superadas. Ainda segundo a pesquisa, a festa movimentou R$ 1,2 bilhão na economia local e gerou mais de 20 mil empregos diretos e indiretos.

Atividade hoteleira em alta

Dados da PBH indicam que a ocupação hoteleira na capital mineira já superou os índices registrados antes da pandemia de Covid-19. Em 2024, essa taxa ficou em 62,53%, enquanto, em 2019, o percentual foi de 60,42%.

Entre janeiro e junho de 2025, ocupação hoteleira ficou em 59,13%, em patamar considerado estável em relação ao ano anterior. Porém, o valor da diária média subiu 8,9%, chegando a R$ 395,53. Fabiana, da Amihla, confirma o viés de alta. De acordo com ela, ao longo do último ano, a procura por hotéis de lazer em Minas Gerais cresceu até 15%.



