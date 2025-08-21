Tempo seco predomina em BH nesta quinta-feira (21)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A previsão para Belo Horizonte nesta quinta-feira (21/8) indica temperaturas amenas e baixos índices de umidade. O dia deve ser de céu claro com névoa seca à tarde.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada foi de 14,1°C, às 3h55, na Região de Venda Nova. Já na estação Cercadinho, na Região Oeste, a mínima foi de 14,7°C, às 2h, com sensação térmica de 6°C. A máxima pode chegar a 28ºC.

Temperaturas mínimas registradas por regional em 21/8

Barreiro: 16,4 °C às 6h.

Centro-Sul: 15,4 °C, às 5h05.

Oeste: 14,7 °C, com sensação térmica de 6,0 °C, às 2h.

Pampulha: 14,8 °C, com sensação térmica de 16,5 °C, às 6h.

Venda Nova: 14,1 °C às 3h55.

O órgão municipal emitiu no início da semana um alerta para umidade relativa do ar inferior a 30%, válido até segunda-feira (25/8).

Para evitar a desidratação nesse período de tempo seco, é recomendado beber água, optar por alimentos leves e evitar frituras. Dormir em locais arejados e umedecidos por umidificadores pode ajudar. Na ausência dos aparelhos, o indicado é usar uma bacia com água no quarto.

Quais são os principais riscos à saúde?

Ressecamento da pele e mucosas;

Irritação nos olhos, boca e nariz;

Sangramentos nasais e lábios rachados;

Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite;

Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre 10h e 15h.

O que fazer?

Hidratação: beber bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas;

Olhos: usar colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação;

Pele: hidratar com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares;

Ambiente: umidificar o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar;

Doenças respiratórias: seguir a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora;

Sol: evitar exposição solar no período mais seco do dia (10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele.

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de tempo estável e seco em Minas Gerais. Há variação de nebulosidade na faixa Leste do estado, devido ao aporte de umidade do oceano para o continente.

No restante do estado, a previsão indica sol entre poucas nuvens, variação das temperaturas ao longo do dia e baixos índices de umidade à tarde, características típicas do mês de agosto.

Segundo o Inmet, a quinta será de céu parcialmente nublado a claro no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.

Municípios das regiões Norte, Noroeste, Central Mineira, Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul/sudoeste, Campo das Vertentes e Metropolitana estão sob alerta de baixa umidade umidade, com índices que variam entre 20% e 30%.