Com a chegada do inverno, cresce também a circulação de vírus respiratórios e entre eles, o da gripe (influenza) que é um dos que mais preocupam as autoridades de saúde. As temperaturas baixas favorecem o contágio e o agravamento dos casos, especialmente entre idosos, crianças e pessoas com comorbidades.

Segundo o Ministério da Saúde, a vacina da gripe no frio evita até 80% das internações causadas por complicações da doença, um dado que reforça a importância da imunização neste período. Ainda assim, muita gente deixa de se vacinar por medo, desinformação ou descuido. A seguir, entenda por que a proteção anual é tão importante e quem deve priorizá-la.

Por que a vacina da gripe é ainda mais importante no inverno?

As temperaturas mais baixas favorecem a permanência em ambientes fechados, o que aumenta o risco de contágio. Além disso, o ar seco e a menor ventilação deixam as vias respiratórias mais sensíveis. A vacina estimula o organismo a produzir anticorpos contra os principais subtipos do vírus influenza, reduzindo a chance de desenvolver formas graves da doença.

Quem pode e quem deve tomar a vacina contra gripe?

A vacina é indicada para todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade. No entanto, os grupos prioritários são:

idosos com 60 anos ou mais;



crianças de 6 meses a menores de 6 anos;



gestantes e puérperas;



pessoas com comorbidades ou deficiência permanente;



trabalhadores da saúde e da educação;

população indígena, ribeirinha e em situação de rua.

Há contraindicações? Quem não deve tomar?

A vacina é segura para a grande maioria da população. No entanto, pessoas com histórico de alergia grave a ovo ou que tenham tido reação anafilática em doses anteriores devem conversar com o médico antes de receber o imunizante. Em casos de febre alta ou quadro infeccioso agudo, recomenda-se adiar a aplicação.

Indispensável nos meses frios, a vacina da gripe reforça a imunidade e protege grupos vulneráveis contra formas graves da doença FRANK MERIÑO de Pexels

O que é normal sentir após a vacina da gripe?

Reações leves são comuns e fazem parte da resposta do organismo:

dor ou vermelhidão no local da aplicação;



febre baixa ou mal-estar nas primeiras 24 a 48 horas;

dor de cabeça leve ou cansaço.

Esses sintomas costumam desaparecer em até dois dias e não representam risco. Ao contrário, indicam que o corpo está reagindo ao estímulo imunológico.

A vacina da gripe muda todo ano?

Sim. O vírus influenza sofre mutações constantes. Por isso, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda a atualização anual da composição da vacina com base nos subtipos mais prováveis de circular no hemisfério sul. Por isso, mesmo quem se vacinou no ano anterior deve renovar a dose.

Vacinar-se protege só quem toma a dose?

Não. A imunização em massa cria uma barreira coletiva de proteção, dificultando a circulação do vírus na comunidade. Esse efeito é essencial para proteger pessoas que não podem tomar a vacina por motivos médicos.

