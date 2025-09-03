Assine
overlay
Início Gerais
FORAGIDO

Fugitivo de presídio é preso depois de ser denunciado pelo irmão

Homem teve o benefício da saída temporada em 1º de agosto, mas não retornou ao presídio

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
03/09/2025 11:37

compartilhe

Siga no
x
Ter se apresentado em unidade de saúde, se passando pelo irmão, revoltou o parente
Ter se apresentado em unidade de saúde, se passando pelo irmão, revoltou o parente crédito: PCMG

Um homem de 33 anos, que estava foragido da Justiça desde 1º de agosto, foi preso em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, depois de ter sido denunciado por seu irmão.

Segundo informação da Polícia Civil, o fugitivo tinha sido beneficiado com uma saída temporária, mas não retornou ao presídio. No tempo em que ficou fora da prisão, ele se passava pelo irmão.

Leia Mais

 

Depois de sofrer uma fratura na perna esquerda em um acidente de trânsito, o homem procurou socorro numa unidade de saúde. 

Ao se apresentar na recepção, ele alegou que tinha perdido os documentos e deu o nome do irmão, que não tem antecedentes criminais.

O irmão, ao saber da história, não gostou e procurou a Polícia Civil, que enviou uma equipe até a casa onde estava o fugitivo, que já foi preso várias vezes pelos crimes de furto, roubo e tráfico de drogas.

O homem cumpria pena de mais de quatro anos. Segundo o delegado José Thomaz, a conduta evidencia não apenas a intenção do investigado em se esquivar da Justiça, mas também as dificuldades enfrentadas pelos profissionais da saúde, que precisam prestar atendimento imediato, mesmo diante da impossibilidade de confirmar a identidade do paciente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem foi levado para a Delegacia de Plantão e, em seguida, de volta ao sistema prisional. 

Tópicos relacionados:

familia furto policia roubo trafico-de-drogas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay