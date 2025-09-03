Fugitivo de presídio é preso depois de ser denunciado pelo irmão

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem de 33 anos, que estava foragido da Justiça desde 1º de agosto, foi preso em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, depois de ter sido denunciado por seu irmão.

Segundo informação da Polícia Civil, o fugitivo tinha sido beneficiado com uma saída temporária, mas não retornou ao presídio. No tempo em que ficou fora da prisão, ele se passava pelo irmão.

Depois de sofrer uma fratura na perna esquerda em um acidente de trânsito, o homem procurou socorro numa unidade de saúde.

Ao se apresentar na recepção, ele alegou que tinha perdido os documentos e deu o nome do irmão, que não tem antecedentes criminais.

O irmão, ao saber da história, não gostou e procurou a Polícia Civil, que enviou uma equipe até a casa onde estava o fugitivo, que já foi preso várias vezes pelos crimes de furto, roubo e tráfico de drogas.

O homem cumpria pena de mais de quatro anos. Segundo o delegado José Thomaz, a conduta evidencia não apenas a intenção do investigado em se esquivar da Justiça, mas também as dificuldades enfrentadas pelos profissionais da saúde, que precisam prestar atendimento imediato, mesmo diante da impossibilidade de confirmar a identidade do paciente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem foi levado para a Delegacia de Plantão e, em seguida, de volta ao sistema prisional.