Discussão na rua termina em assassinato a tiros em Belo Horizonte

Uma discussão na Rua Inês Glansman, no bairro Ribeiro de Abreu, Região Norte de Belo Horizonte (MG), terminou com tiros e morte na tarde dessa terça-feira (2/9). O suspeito, de 32 anos, está foragido e segue sendo procurado pela Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, um homem de 37 anos, foi encontrada caída no meio da rua, com perfurações de arma de fogo visíveis. O local foi isolado e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte.

A perícia recolheu cápsulas de calibre .380 da cena e constatou que o homem foi atingido nas costas e na cabeça. Assim que periciado, foi levado pelo rabecão ao Instituto Médico-Legal (IML).

A irmã da vítima contou aos policiais que estava em casa quando ouviu vários barulhos de tiro. Saiu do portão e encontrou o irmão caído no chão.

Uma outra testemunha, um homem, contou que estava presente enquanto o autor, sobrinho dele, discutia com a vítima. Segundo ele, o sobrinho começou a atirar contra a vítima repentinamente.

Depois do ataque, entrou em casa, pegou uma moto e fugiu. Segundo a PM, o suspeito tem uma moto Honda CBX em seu nome.

O motivo da discussão não foi descrito no boletim policial.

Conforme os registros, os militares encontraram câmeras de segurança na área externa da casa vizinha do suspeito. Em uma tentativa de compreender a dinâmica do crime, os policiais pediram acesso às imagens, mas os moradores afirmaram que só iriam compartilhar os registros mediante ordem judicial.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma equipe da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil acompanhou a ocorrência e segue nas investigações do caso. Até o momento, o suspeito não foi encontrado.