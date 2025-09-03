Personal trainer baleado em academia morre em Divinópolis (MG)

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Morreu, na noite de terça-feira (2/9), no Hospital São João de Deus, em Divinópolis, na região centro-oeste de Minas Gerais, o instrutor de academia de ginástica e personal trainer Artur Martins Santos, 19 anos. Ele foi baleado na manhã do mesmo dia, quando chegava para trabalhar na academia de ginástica, no Bairro de Interlagos.

Segundo o Boletim de Ocorrências da Polícia Militar, Artur foi baleado por dois homens, que estavam num Fiat Uno e aguardam a chegada da vítima. Ele levou dois tiros, um no peito e outro no pescoço. A motivação para o crime, segundo a polícia, seria o fato de estar tendo um caso com uma mulher casada.

O velório de Artur acontece no salão comunitário Santa Tereza e será enterrado no Cemitério Parque do Divino Espírito Santo, conhecido como Parque da Colina.

O crime

As primeiras investigações dão conta de que os dois matadores teriam chegado à academia, ainda de madrugada, às 5h, e ficaram aguardando pela chegada de Artur. O local estava fechado. A vítima chegou e abriu a academia. Antes de 6 horas, um dos homens que estava no Fiat desceu trajando uma touca ninja, entrou na academia, perguntou quem seria Artur e, ao se identificar, ele foi alvejado com os disparos. Em seguida, o atirador saiu da academia correndo, entrou no Fiat e fugiu.

Artur foi socorrido de imediato, pois na academia estava um sargento da Polícia Militar, de folga. Ele o levou para uma UPA e, de lá, foi transferido para o hospital.

Mesmo ferido, Artur contou que tinha se desentendido com um empresário, conhecido na cidade, por causa de uma mulher. Disse ainda que tinha sido ameaçado de morte pelo homem, que falou que iria mandar matá-lo.

O empresário é conhecido do militar que socorreu a vítima, e este conta que o homem teria ligações com a academia.

O referido empresário, principal suspeito, foi encontrado na academia, e disse aos policiais que não tinha qualquer envolvimento com o crime. Apesar disso, seu celular foi apreendido e encaminhado para a perícia, assim como o aparelho da vítima.

Uma testemunha chave é a mãe de Artur, que confirmou à polícia a briga entre o filho e o empresário.

O empresário compareceu voluntariamente à delegacia, conforme tinha prometido aos policiais que atenderem a ocorrência. Lá afirmou que Artur lhe contou que tinha tido um caso com uma mulher casada, testemunha de Jeová. Artur lhe mostrou a foto, mas não disse o nome.

O veículo usado na fuga do local do crime, um Uno, foi encontrado pela polícia. O carro era clonado e tinha sido roubado em Santa Luzia, no último 11 de julho. Dentro do carro foi encontrada uma touca ninja. O veículo foi periciado. Foi colhido material de DNA e também recolhidas impressões digitais.

A polícia ainda não tem pistas dos assassinos do personal trainer.