Jovem da 'Equipe do Ódio' matou rival de outra facção na Pampulha

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Dois integrantes da "Equipe do Ódio" seriam os responsáveis pelo assassinato de Carlos Eduardo Morato Silva, de 20 anos, ocorrida em 15 de junho deste ano numa festa que aconteceu no Espaço Roof Top, no quarto andar da Avenida Antônio Carlos, 8.100, Bairro São Luiz.

A"Equipe do Ódio" é originária do Rio de Janeiro, é especializada no roubo de veículos e clonagem dos mesmos e teria ligação com o Comando Vermelho. O jovem morto seria integrante de outra facção criminosa, a Terceiro Comando Puro (TCP).

Segundo a delegada Ariadne Coelho, da 3ª Delegacia Especializada de Homicídios, de Venda Nova, tanto a vítima quanto os autores “se conheciam, e isso foi o bastante para começar a se estranhar”. Na festa, o autor do crime começou a tirar satisfação com Carlos Eduardo. Usava como desculpa, o fato dele estar paquerando uma mulher.

Pouco depois, acontece uma discussão e o autor, que é com Comando Vermelho e usava o cabelo vermelho, faz ameaças. Na saída do local, acontecem as agressões.

O autor investiu contra Carlos Eduardo. O agrediu, o derrubou e deu vários chutes na cabeça da vítima, que veio a morrer no local. O amigo do autor investiu contra o colega de Carlos Eduardo. Ele levou vários golpes, mas conseguiu escapar e sair correndo do local.

O autor do crime, um homem de 20 anos, que tem uma extensa lista de crimes e um amigo deste, de 27 anos, que participou das agressões, estão presos. Todos, as vítimas e os autores, são de Vespasiano, cidade da Grande BH.

Ameaça à polícia e ficha longa

Depois de conseguir identificar os suspeitos houve uma ameaça e tentativa de agressão aos investigadores. “Os investigadores conseguiram identificar o veículo e o local que era frequentado pelos autores. Nossa equipe foi até lá, no Bairro Caieiras, em Vespasiano, e ao perseguir os criminosos, houve um atentado, pois os fugitivos jogaram o carro em que estavam contra a viatura. Eles conseguiram escapar”, diz a delegada Ariadne.

Depois de estarem na casa do suspeito, ele se apresentouna delegacia, em Venda Nova. Na ficha deste, prisões por porte ilegal de arma, agressão a mulher, sendo que neste caso, foi colocado em liberdade pelo pagamento da fiança.

A prisão do segundo homem, de 29 anos, ocorreu em 29 de agosto. Ele será indiciado por suspeita de co-autoria do assassinato, além de agressão e tentativa contra a segunda vítima.

Num levantamento da vida pregressa do suspeito do crime, mostrou que seu pai também estaria envolvido com o tráfico de drogas, já tendo sido preso por esse crime.

Organização criminosa

A delegada Ariadne diz que a descoberta do envolvimento do suspeito com a organização criminosa “Equipe do Ódio”, foi importante para a prisão dos autores do crime.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Essa organização está envolvida com o tráfico de drogas. O suspeito e seu parceiro postaram diversos vídeos em que aparecem exibindo drogas e armas. E todas as filmagens foram feitas na casa da avó do autor, que era onde ele morava”, diz a delegada.