Homem é flagrado incendiando carro estacionado em rua de Pouso Alegre

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra um carro sendo incendiado no Bairro Cidade Jardim, em Pouso Alegre, no Sul de Minas. O caso ocorreu por volta das 4h da madrugada de quinta-feira (4/9). O proprietário do VW Fox vermelho disse ao Corpo de Bombeiros que o incêndio foi criminoso.

O veículo estava estacionado na Rua Joina Guimarães Correa e ficou totalmente destruído. O momento em que o homem ateia fogo ao carro foi registrado por uma câmera de segurança.

Nas imagens, é possível ver que o piloto de uma moto deixa o passageiro próximo ao VW Fox. Esse homem mexe no carro e o fogo começa em seguida, com um clarão. Ele foge a pé, vai até a esquina e remove o capacete, revelando o rosto, antes que a moto retorne.

Os bombeiros foram acionados por volta das 4h30 e levaram mais de 20 minutos para apagar o incêndio, utilizando 500 litros de água.

A vítima informou à Polícia Militar que o crime pode ter sido motivado por uma desavença com um vizinho. A ocorrência foi registrada e todas as evidências coletadas serão encaminhadas à Polícia Civil, que dará continuidade às investigações.

Nayara Andery / Especial ao EM