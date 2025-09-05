Assine
CRIME

Homem é flagrado incendiando carro estacionado em rua de Pouso Alegre

Câmera flagra homem descendo de moto, indo até carro e ateando fogo no veículo. Proprietário afirma que o incêndio foi criminoso

Repórter
05/09/2025 20:49 - atualizado em 05/09/2025 20:53

Câmera flagra homem se aproximando de veículo e ateando fogo ao carro
Câmera flagra homem se aproximando de veículo e ateando fogo ao carro crédito: Câmera de monitoramento

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra um carro sendo incendiado no Bairro Cidade Jardim, em Pouso Alegre, no Sul de Minas. O caso ocorreu por volta das 4h da madrugada de quinta-feira (4/9). O proprietário do VW Fox vermelho disse ao Corpo de Bombeiros que o incêndio foi criminoso.

O veículo estava estacionado na Rua Joina Guimarães Correa e ficou totalmente destruído. O momento em que o homem ateia fogo ao carro foi registrado por uma câmera de segurança.

Nas imagens, é possível ver que o piloto de uma moto deixa o passageiro próximo ao VW Fox. Esse homem mexe no carro e o fogo começa em seguida, com um clarão. Ele foge a pé, vai até a esquina e remove o capacete, revelando o rosto, antes que a moto retorne.

Os bombeiros foram acionados por volta das 4h30 e levaram mais de 20 minutos para apagar o incêndio, utilizando 500 litros de água.

A vítima informou à Polícia Militar que o crime pode ter sido motivado por uma desavença com um vizinho. A ocorrência foi registrada e todas as evidências coletadas serão encaminhadas à Polícia Civil, que dará continuidade às investigações.

Nayara Andery / Especial ao EM

