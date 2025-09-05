Parque Municipal funcionará normalmente neste domingo, 7 de setembro

O Parque Municipal Américo Renné Giannetti, no hipercentro da capital mineira, será aberto ao público normalmente neste domingo (7/9), Dia da Independência do Brasil. Inicialmente, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) havia informado que a área verde teria o horário de funcionamento reduzido, das 14h às 17h, em função do tradicional desfile cívico-militar na Av. Afonso Pena, mas a decisão foi revista.

Em acordo com o Gabinete Militar do governo de Minas Gerais e com os organizadores do desfile, ficou definido que apenas as portarias da Avenida Afonso Pena, 1.055 e 1.377, permanecerão fechadas até as 14h. De acordo com a PBH, a medida é necessária para garantir a segurança e o bom andamento do evento.

No entanto, as demais portarias, localizadas na Alameda Ezequiel Dias, 300; Rua da Bahia, 701; e Avenida dos Andradas, 787, serão abertas no horário normal, às 7h. O parque permanecerá em funcionamento até as 17h, com ingresso permitido até 16h30.

De acordo com a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica de Belo Horizonte, os demais parques administrados pela PBH estarão abertos normalmente à visitação neste domingo, assim como o Jardim Zoológico, o Jardim Botânico e o Aquário do Rio São Francisco.