RIBEIRÃO DO ONÇA

Festival celebra revitalização da área do Ribeirão do Onça

Evento gratuito segue até domingo e une mutirões, arte e música na revitalização do rio mais conhecido da capital mineira

Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
01/09/2025 19:32 - atualizado em 01/09/2025 19:37

Montagrem do palco no Mirante da Cachoeira onde terão os shows no final de semana
Montagrem do palco no Mirante da Cachoeira onde serão realizados os shows no Festival da Onça crédito: Jair Amaral/EM/D.A. Press

Às margens de uma cachoeira escondida na região Norte de Belo Horizonte, memórias antigas voltam a ganhar forma. De 1º a 7 de setembro, a 2ª edição do Festival da Onça reúne moradores, artistas e movimentos sociais no Bairro Novo Aarão Reis para celebrar a revitalização da área do Ribeirão do Onça, a maior queda d’água em leito natural dentro de uma capital brasileira. Com oficinas, mutirões, shows e cortejos, a programação gratuita busca transformar o território e recuperar o vínculo da população o rio.

A iniciativa criada pela Escola de Arquitetura da UFMG nasceu do desejo de devolver vida ao Onça, rio que nasce em Contagem, na Região Metropolitana de BH, atravessa a capital mineira e deságua no Rio das Velhas, na divisa com Santa Luzia. Com a desocupação de famílias devido aos riscos geológicos do local, há décadas sofre com poluição e descarte de entulhos.

“Na primeira edição do Festival da Onça, o local recebeu as primeiras intervenções e ganhou um mirante e um escorregador. Neste ano, o objetivo é dar continuidade às ações no território para a construção coletiva do Parque Ciliar Comunitário do Ribeirão do Onça, um corredor verde com quase seis quilômetros de extensão em leito natural com áreas de lazer, cultura e convivência”, explica Letícia Ribeiro, coordenadora de mobilização e articulação do projeto.

Em julho, o projeto avançou com o nivelamento do terreno, utilizando máquinas para preparar a área. A partir desta semana, começam os mutirões para a implantação de bancos e mesas em módulos, um palco para apresentação cultural e brinquedos para crianças e adultos.

“Nosso objetivo é criar um espaço de encontro, descanso e brincadeira em diálogo com a paisagem natural e a comunidade”, explica Débora Tavares, coordenadora de mutirões.

Para conectar o projeto com a comunidade, as atividades e atrações foram pensadas com a participação popular. “O Festival da Onça é diferente dos grandes eventos de BH porque aqui a gente constrói o próprio espaço da festa junto com a comunidade”, afirma Letícia.

A abertura do festival contou com uma oficina conduzida por Helena Gonçalves da Silva, que é moradora da região. A atividade de como fazer doce de laranja mostrou para a comunidade como transformar uma atividade simples em renda.

“Aqui na Fazendo Capitão Eduardo, que é a sede do Comupra, temos muitas laranjas e jaboticabas, mas ninguém sabia como aproveitá-las. Queremos que as pessoas aprendam a fazer doces para gerar renda”, explica Helena.

Eventos ao longo da semana

Até sexta-feira (5/9) vão acontecer diversas atividades, com destaque para a Exposição de Botânica Desidratada (2/9); a exibição do documentário “Arrancados das Raízes - Vivências de um Território Vulnerável, de João V. Vilete e João V. Fagundes” (3/9); corrida urbana com o grupo Calma Clima (4/9); e lançamento do livro “Lembra: isto é Rio - Histórias do Ribeirão da Onça" organizado por Isabela Izidoro, André Siqueira e Elisa Marques, com apoio de moradoras do Ribeirão do Onça (5/9).

No fim de semana, o encontro acontece no Mirante da Cachoeira, reunindo mais de 15 atrações. Entre as apresentações confirmadas, duas vão representar a força artística da região: o grupo A Onça Lambeu sobe ao palco no sábado com uma performance de cinco horas de arte urbana. A cantora Talita Silva, acompanhada da Banda Lance Livre, também se apresenta às 18h30 do mesmo dia.

O Festival da Onça tem apoio do Conselho Comunitário Unidos Pelo Ribeiro de Abreu (Comupra), do Movimento Deixem o Onça Beber Água Limpa, da Lambe-Lambe e de moradores da região do Baixo Onça. A segunda edição é realizada com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte.

Sonho de recuperar o rio

Além da celebração artística, o festival traz de volta o sonho de poder nadar, pescar e brincar no Ribeirão do Onça, como aconteceu no Rio Sena, em Paris. Após mais de um século de poluição, o Sena foi despoluído, provando que rios urbanos podem ser revitalizados e voltar a ser espaços de convivência e lazer.

"Criar esse espaço de lazer traz uma outra relação para o rio. Estamos acostumados a chamar o Onça de córrego, de esgoto, mas temos que aprender a ver ele como rio, como um ribeirão. Quando chegamos na beira dele e vemos a força dessa cachoeira, dá de novo essa visão de um rio. O potencial dele é de um [rio] limpo. Hoje está sujo, mas a gente consegue limpar e aproveitar diferente do que vemos hoje”, relata Laura de Matos, integrante do Comupra e do Deixem o Onça Beber Água Limpa.

Com as ações de revitalização, Laura acredita que será possível um dia nadar nele. “Nasci no Ribeiro e hoje moro no Ouro Minas. Antigamente as casas ocupavam a margem, e a gente só via o rio quando chovia e ele inundava. Não cheguei a ver o Onça limpo, só ouvi histórias de moradores antigos que pescavam e nadavam no rio. Acredito que um dia será possível voltar a nadar e pescar nele. Essa é a nossa meta.”

Trajetória de resistência e cooperação

A história da mobilização pelo Ribeirão Onça não começou com o festival. Desde 2017, a Escola de Arquitetura da UFMG, em parceria com a comunidade e instituições como o Comupra, a Urbel e o Projeto Manuelzão, realiza mutirões para transformar áreas degradadas em espaços de lazer, promovendo melhorias nos bairros Ribeiro de Abreu, Novo Aarão Reis e Jardim Felicidade.

Em 2024, essa trajetória ganhou força com a criação do festival, com a construção de três equipamentos comunitários: a Praça da Oncinha, no bairro Areia Branca; áreas de lazer no Campinho da CBTU, no Novo Tupi; e um mirante com brinquedo em frente à cachoeira do Novo Aarão Reis.

Neste ano, a proposta é ampliar as intervenções e consolidar a região como referência cultural e ambiental. ”Nessa segunda edição, estamos atuando no Novo Aarão Reis. Decidimos concentrar todas as atividades em um único espaço, pensando na interação entre moradores, estudantes e programação cultural”, explica Letícia.

Confira a programação completa:

1º a 5 de setembro

Local: Mirante da Cachoeira | Rua Euro Luís Arantes, 185 - Novo Aarão Reis

  • 08h às 18h: Mutirão - manutenção, plantio de grama, fixação deck e cobertura do palco, oficina de tramas e nós, concretagem e instalação do mobiliário
  • 14h às 18h: Tenda da Cultura: informações sobre o Festival, troca de livros, pesquisa sobre saúde

2 de setembro (terça)

Local: Pergolado da Horta | Rua 50A, 48 - Novo Aarão Reis

  • 09h às 11h: Oficina de Elementos da Natureza - Com alunos da Escola Municipal Herbert José de Souza (PEI)
  • 14h às 16h: Exposição de Botânica Desidratada - Com alunos da Escola Municipal Herbert José de Souza (PEI)

Local: Escola Municipal Herbert José de Souza | Avenida Detetive Eduardo Fernandes, 320 - Novo Aarão Reis

  • 09h-11h: Oficina de Construção de Bonecos | Grupo Atrás do Pano - Com alunos da Escola Municipal Herbert José de Souza (PEI)
  • 19h às 21h: Roda de Conversa sobre calor e saúde - Com WRI Brasil (EJA)
  • 19h às 21h: Roda de Conversa e exibição do documentário: Arrancados das Raízes - Vivências de um Território Vulnerável - Com João V. Vilete e João V. Fagundes (EJA)

4 de setembro (quinta)

Local: Mirante da Cachoeira | R. Euro Luís Arantes, 185 - Novo Aarão Reis

  • 09h às 12h: Visita guiada com alunos da Escola Casa Viva Educação e Cultura

Local: Parquinho Comunitário | Rua 50A, 89 - Novo Aarão Reis

  • 14h às 16h: Visita guiada com alunos da Escola Casa Viva Educação e Cultura e Troca de Cartas com Escola Municipal Herbert José de Souza

Local: a ser divulgado na véspera

  • 19h: Calma Clima

5 de setembro (sexta)

Local: Mirante da Cachoeira | Rua Euro Luís Arantes, 185 - Novo Aarão Reis

  • 09h às 12h: Instalação de placas na trilha do bairro - Com alunos da Escola Municipal Herbert José de Souza (PEI)
  • 09h às 12h: Visita guiada com alunos da Escola Casa Viva Educação e Cultura

Local: Escola Municipal Hebert José de Souza | Avenida Detetive Eduardo Fernandes, 320 - Novo Aarão Reis

  • 19h às 21: Lançamento do livro e roda de conversa: "Lembra: isto é Rio - Histórias do Ribeirão da Onça"

6 de setembro (sábado)

Local: Mirante da Cachoeira: R. Euro Luís Arantes, 185 - Novo Aarão Reis

  • Durante a programação: Feira de Gastronomia
  • Discotecagem entre shows: Uai Sound System e DJ Guto Borges
  • 15h às 17h: A Banca Crianceira | Atividade para crianças, na Tenda da Cultura
  • 08h às 10h: Festival de Pipa (programação em parceria com a Urbel) no Campo de Futebol Novo Aarão Reis (R. 50A, 88 - Novo Aarão Reis)
  • 10h às 10h30: Humaitá | Cortejo até o Mirante da Cachoeira no Campo de Futebol Novo Aarão Reis (R. 50A, 88 - Novo Aarão Reis)
  • 08h às 10h: Plantio de Jardim | Oficina aberta
  • 10h às 15h: A Onça Lambeu | Arte Urbana
  • 10h às 11h30: Cerimônia de Abertura: Presença de autoridades da UFMG e PBH, e lideranças comunitárias + Apresentação do Grupo Percussivo da Escola Municipal Secretário Humberto de Almeida + Humaitá
  • 15h às 18h: Coletivo Highline Feelings
  • 14h às 17h: Slackline para todo mundo | Oficina aberta
  • 16h às 17h20: Fran Januário convida Dona Eliza
  • 17h40 às 18h10: Tio Caco, Neghaum e convidados
  • 18h30 às 19h: Talita Silva e Banda Lance Livre
  • 19h30 às 20h30: Bloco Swing Safado
  • 20h30 às 21h: Oficina Baile Charme
  • 21h às 22h: MC Dodo

7 de setembro (domingo)

Local: Mirante da Cachoeira: R. Euro Luís Arantes, 185 - Novo Aarão Reis

  • A partir de 10h: Música e clima de brincadeira no Mirante da Cachoeira | R. Euro Luís Arantes, 185 - Novo Aarão Reis
  • A partir de 12h: Feira de Gastronomia
  • 09h: Concentração - Praça em frente a Escola: Av. Detetive Eduardo Fernandes, 320 - Novo Aarão Reis
  • 10h às 13h: Cortejo de Carnaval de Rua e Cultura Popular Terno do Binga (Lançamento do Carnaval 2026 do bloco) + As Grandes Figuras + Boi da Manta (Guarda de Moçambique 13 de Maio)
  • 14h: Fim da 2ª edição do Festival da Onça

Serviço

  • Festival da Onça – 2ª edição
  • Data: 1 a 7 de setembro de 2025
  • Local: Bairro Novo Aarão Reis, Belo Horizonte – MG
  • Mais informações: site

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

