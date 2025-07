Rompimento de adutora deixa quase 40 bairros de Santa Luzia sem água

O rompimento de uma adutora deixa 38 bairros de Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com o abastecimento de água interrompido na manhã desta segunda-feira (28/7).

A pista da rua Bonfim está bloqueada, próximo à Igreja Nosso Senhor do Bonfim, no centro histórico. Nenhuma pessoa ficou ferida ao decorrer da ocorrência.

Segundo a Copasa, é realizada uma manutenção emergencial e o abastecimento deve ser normalizado ao longo da manhã. Em nota, a companhia informou que imóveis que têm caixas d’água podem não sentir o impacto.

O vazamento em adutora foi corrigido no domingo (27/07) e a previsão é de que o aterramento da vala seja realizado no decorrer desta semana. A Copasa afirma que equipes de mobilização social estiveram no local durante todo o dia, prestando apoio aos moradores afetados.

De acordo com a empresa, será realizada uma perícia para avaliar os danos e tomar as medidas necessárias. A Prefeitura de Santa Luzia foi consultada sobre ações no trânsito e da Defesa Civil e a reportagem aguarda retorno.

Bairros afetados