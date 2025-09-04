BH: desfile de 7 de setembro vai provocar alterações no trânsito; confira

O tradicional desfile de 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil, vai provocar alterações no trânsito no centro de Belo Horizonte. O ato cívico-militar vai ocorrer na Avenida Afonso Pena a partir das 9h, mas as mudanças já começam nesta quinta-feira (4/9).

A BHTrans vai fazer a operação do trânsito na região. As principais intervenções de fechamento, que serão realizadas no dia 7 de setembro, vão afetar trechos das Avenidas Afonso Pena, Carandaí, Getúlio Vargas e Bernardo Monteiro.

Além das interdições, serão desativados pontos de embarque e desembarque do transporte coletivo e proibição de áreas de estacionamento. “As intervenções visam preservar a fluidez do trânsito, indicando alternativas de desvios e itinerários para o transporte individual e coletivo, além de garantir a segurança de veículos e pedestres”, informou a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

O que muda nesta quinta-feira?

Nesta quinta-feira (4/9), será iniciada a montagem dos palanques na Avenida Afonso Pena, entre a Avenida Álvares Cabral e a Rua da Bahia, portanto, pontos de embarque e desembarque do transporte coletivo no trecho serão desativados.

O canteiro central em frente ao Parque Municipal Américo Renné Giannetti também vai ser utilizado para montagem de estruturas. Diante disso, poderá ocorrer o estreitamento da pista ao longo do dia. Caso ocorra, a PBH informou que será sinalizado em ambos os sentidos.

Além disso, serão instalados banheiros químicos ao longo da Avenida Afonso Pena.

Mudanças na sexta-feira

Nesta sexta-feira (5/9), serão delimitadas as áreas de proibição de estacionamento de veículos na região do desfile. A prefeitura não especificou quais seriam os pontos.

Interdições no domingo

No domingo (7/9), a partir das 5h, haverá o fechamento das vias para a realização do desfile na Avenida Afonso Pena, entre as Avenidas do Contorno e Amazonas (Praça Sete). Faixas de tecido na área vão orientar motoristas e pedestres. Além disso, Agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTrans, Guarda Municipal e Polícia Militar) vão gerenciar o tráfego na região.

A partir das 13h vai haver a liberação gradativa do trânsito de veículos a partir da Praça Milton Campos, localizada no cruzamento entre as Avenidas Afonso Pena e do Contorno. A previsão é que a Afonso Pena, entre as ruas Pernambuco e da Bahia, seja liberada às 18h.

Principais interdições

Avenida Afonso Pena, entre a Praça Sete e a Avenida Brasil (sentido Centro/bairro);

Avenida Afonso Pena, entre a Avenida do Contorno (Praça Milton Campos) e a Praça Sete (sentido bairro/Centro);

Avenida Carandaí, entre as avenidas Afonso Pena e Bernardo Monteiro (nos dois sentidos);

Avenida Getúlio Vargas, entre a Avenida Afonso Pena e a Rua Maranhão (nos dois sentidos);

Avenida Bernardo Monteiro, entre as Avenidas Brasil e Afonso Pena (neste sentido).

Trechos liberados

- A Avenida Afonso Pena, entre as avenidas Brasil e do Contorno (Praça Milton Campos), estará liberada ao trânsito no sentido Centro/bairro.

- Não será permitida a travessia no cruzamento das avenidas Brasil e Afonso Pena (liberada somente para veículos de emergência e viaturas).

- A conversão para a Rua Santa Rita Durão, a partir da Afonso Pena (sentido Centro/bairro) permanecerá liberada, sendo interditada operacionalmente para a passagem das tropas/veículos em desfile.

Quais serão os desvios?

Avenida Afonso Pena (sentido Centro/bairro): Afonso Pena, Avenida Amazonas (à direita), Rua dos Tamoios (à direita), Rua Curitiba (à esquerda), Avenida Bias Fortes (à esquerda), Avenida Brasil (em frente), Afonso Pena (à direita) ou Viaduto B, Avenida Olegário Maciel (em frente), Rua Goitacazes (à direita), Bias Fortes (à esquerda), Praça Raul Soares, Bias Fortes, Rua da Bahia (à direita), Avenida do Contorno (à esquerda), Afonso Pena (à direita).



Avenida Afonso Pena (sentido bairro/Centro): Afonso Pena, Contorno (à esquerda), Avenida Cristóvão Colombo (à direita), Brasil (à esquerda), Bias Fortes (em frente), Praça Raul Soares, Olegário Maciel (à direita) ou Avenida Bandeirantes, Rua Estevão Pinto (à direita), Contorno (à direita), Avenida Francisco Sales (à esquerda), Rua Sapucaí (à direita), Viaduto da Floresta (à esquerda), Contorno (à direita).



Sentido Túnel da Lagoinha/Savassi, via Viaduto Oeste: Contorno, Rua Paracatu (à esquerda), Augusto de Lima (à esquerda), Rua Rio Grande do Sul (à direita), Rua Guajajaras (à esquerda), Avenida Bias Fortes (à direita), Avenida Cristóvão Colombo (à direita) ou Contorno, Rua Paracatu (à esquerda), Avenida Barbacena (à esquerda), Rua Araguari (à direita), Rua Rodrigues Caldas (à esquerda), Rua Professor Antônio Aleixo, Alameda dos Despachos, Bias Fortes (à direita), Cristóvão Colombo (à direita).



Sentido Praça Raul Soares/Floresta: Bias Fortes, Rua Mato Grosso (à direita), Contorno (à direita), Avenida dos Andradas (em frente), Rua Ceará (à direita), Avenida Professor Alfredo Balena (à direita), Avenida Bernardo Monteiro (à direita), Avenida Francisco Sales (à esquerda), Avenida Assis Chateaubriand (à direita).



Sentido Centro/Região Hospitalar: Bias Fortes, Rua da Bahia (à direita), Contorno (à esquerda), Francisco Sales (à esquerda), Professor Alfredo Balena (à direita) ou Caetés, Avenida dos Andradas (à direita), Francisco Sales (à direita), Bernardo Monteiro (à direita), Professor Alfredo Balena (à direita).



Sentido região Norte, Venda Nova e Pampulha/Região Hospitalar: Avenida Antônio Carlos, Viaduto Leste (à esquerda), Contorno, Andradas, Francisco Sales (à direita), Bernardo Monteiro (à direita), Professor Alfredo Balena (à direita) ou Antônio Carlos, Viaduto B, Caetés, Andradas (à direita), Francisco Sales (à direita), Bernardo Monteiro (à direita), Professor Alfredo Balena (à direita).



Sentido Região Noroeste/Região Hospitalar: Avenida Pedro II, Viaduto B, Olegário Maciel, Caetés (à direita), Contorno (à direita), Rua Paulo de Frontin (à direita), Rua dos Guaranis (à direita), Caetés (à esquerda), Andradas (à direita), Francisco Sales (à direita), Bernardo Monteiro (à direita), Professor Alfredo Balena (à direita).



Sentido Região Nordeste e Leste/Região Hospitalar: Viaduto da Floresta, Andradas (à esquerda), Francisco Sales (à direita), Bernardo Monteiro (à direita), Professor Alfredo Balena (à direita).



Sentido Região Sul/Região Hospitalar: Avenida Nossa Senhora do Carmo (pista externa), Contorno (à direita), Francisco Sales (à esquerda), Professor Alfredo Balena (à esquerda) ou Avenida Agulhas Negras, Afonso Pena, Contorno (à direita), Francisco Sales (à esquerda), Alfredo Balena (à esquerda).

