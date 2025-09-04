Tradicional 'Praça do Coreu' em BH vai homenagear Cardeal Dom Serafim

O tradicional ponto de encontro estudantil e boêmio do bairro Coração Eucarístico, em frente à PUC Minas, a antiga Praça da Federação passa a se chamar Praça Cardeal Dom Serafim. A mudança faz parte de um conjunto de homenagens oficializadas nesta quinta-feira (4) no Diário Oficial do Município, sancionadas pelo prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União).

Homenagem a Dom Serafim

A homenagem ao arcebispo emérito de Belo Horizonte, cardeal Dom Serafim Fernandes de Araújo, foi proposta pelo vereador Pedro Patrus (PT) e oficializada pela Lei nº 11.895/2025. Dom Serafim morreu em 2019, aos 95 anos, e deixou um legado de grande relevância para a Igreja e a educação mineira.

Bispo desde os 34 anos, Dom Serafim foi reitor da PUC Minas entre 1960 e 1981, período em que transferiu a universidade da Praça da Liberdade para o bairro Coração Eucarístico, consolidando a instituição como referência nacional no ensino superior. Em 1986, assumiu como terceiro arcebispo de Belo Horizonte e, em 1998, foi nomeado cardeal pelo papa João Paulo II. Também atuou no Conselho Nacional de Educação, na Sociedade Mineira de Cultura e em diversos organismos da Igreja no Brasil e no exterior.

A mudança de nome ocorre no contexto do centenário de nascimento de Dom Serafim, celebrado entre 2024 e 2025 pela Arquidiocese e pela PUC Minas. A “Pracinha do Coreu”, como é conhecida, está localizada no encontro das ruas Dom Joaquim Silvério e Coração Eucarístico de Jesus, próxima ao campus principal da PUC Minas, e sempre foi ponto de encontro de universitários e frequentadores da vida boêmia do bairro.

Viaduto Alberto Pinto Coelho

Além da praça, outro projeto também vai homenagear o ex-governador de Minas Gerais, Alberto Pinto Coelho, com a denominação do viaduto no cruzamento da Rua Waldomiro Lobo com a Avenida Cristiano Machado, na divisa dos bairros Guarani e Heliópolis. A proposta é assinada pelos vereadores Helinho da Farmácia (PSD) e Maninho Félix (PSD), e a comissão aprovou o projeto com votos favoráveis dos vereadores Uner Augusto (PL), Dra. Michelly Siqueira (PRD), Fernanda Pereira Altoé (NOVO), Ville (PL) e Edmar Branco (PCdoB).

A proposta é assinada pelos vereadores Helinho da Farmácia (PSD) e Maninho Félix (PSD), e a comissão aprovou o projeto com votos favoráveis dos vereadores Uner Augusto (PL), Dra. Michelly Siqueira (PRD), Fernanda Pereira Altoé (NOVO), Ville (PL) e Edmar Branco (PCdoB). O viaduto, cujo sentido de tráfego vai do bairro Guarani para o bairro Heliópolis, foi oficialmente rebatizado por lei municipal publicada em 13 de agosto de 2025, com a medida entrando em vigor na data da publicação.

Alberto Pinto Coelho morreu em 20 de novembro de 2023, aos 78 anos, em decorrência de leucemia. Foi deputado estadual por quatro mandatos e presidente da Assembleia Legislativa em 2007, sendo reeleito em 2009. Em 2014, assumiu o governo de Minas após a saída de Antônio Anastasia. Formado em Administração de Empresas, Pinto Coelho também foi dirigente de estatais e liderou projetos importantes, como o Aeroporto de Goianá, o programa Minas Comunica II, e o início do Rodoanel Norte.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Um dos viadutos do complexo já havia recebido, após aprovação da Câmara, o nome do sargento Roger Dias da Cunha, morto durante uma perseguição policial no bairro Novo Aarão Reis, também na Região Norte da capital, em janeiro de 2024.