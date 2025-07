Estátua de bronze em homenagem a Fuad Noman custará R$ 250 mil

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) autorizou a abertura de créditos suplementares que, entre outros objetivos, viabiliza a criação de uma escultura em bronze em homenagem ao ex-prefeito Fuad Noman. A obra será financiada por meio de uma adequação orçamentária de R$ 250 mil na Secretaria Municipal de Cultura.

A previsão consta no Decreto nº 19.180, publicado no Diário Oficial do Município (DOM) dessa quinta-feira (10/7), que abriu créditos suplementares no valor total de R$ 37,4 milhões para diversos órgãos da administração municipal. Entre as justificativas apresentadas pela PBH, está a criação da estátua do ex-prefeito Fuad Noman, que morreu em março deste ano.

Esta é a terceira homenagem em andamento ao ex-prefeito Fuad. O prefeito Álvaro Damião (União Brasil) enviou à Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) uma proposta para que o Anel Rodoviário passe a se chamar “Novo Anel, Fuad Noman”.

Atualmente, a via leva o nome de Celso Mello Azevedo, também ex-prefeito da cidade. Durante sua posse na Casa Legislativa, em abril deste ano, Damião já havia prometido renomear a Praça da Independência para homenagear Fuad. O projeto de lei para a alteração também já foi enviado à CMBH.

No mesmo dia, o prefeito também anunciou a construção de uma estátua do ex-prefeito na praça. O Estado de Minas entrou em contato com a Prefeitura de Belo Horizonte nessa quinta-feira para questionar se a homenagem ainda será instalada no local, mas, apesar de ter feito diversos contatos, até o momento não obteve retorno.

Também foi questionado se é necessária aprovação da Câmara de BH para a abertura dos créditos suplementares e solicitado o cronograma previsto para elaboração e entrega da obra.

Outros recursos

Além da escultura, o decreto autoriza recursos para áreas como Saúde, Educação, Obras e Infraestrutura, Meio Ambiente, entre outras. O maior montante, de R$ 17 milhões, será direcionado ao Fundo Municipal de Saúde para custear concursos, vigilância epidemiológica e despesas hospitalares.

Já a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura receberá cerca de R$ 16,6 milhões para manutenção, contenção de encostas e desapropriações.

Segundo a publicação, os créditos foram abertos com base na Lei Orçamentária Anual de 2025 e são custeados por anulações de dotações já previstas. A medida foi assinada pelo prefeito e entrou em vigor na data de publicação.