Governo convoca servidores para desfile do 7 de Setembro: ‘celebrar a soberania’

O governo federal enviou um e-mail, nesta segunda-feira, 1º, para todos os servidores e comissionados da Esplanada dos Ministérios convidando-os para estarem no desfile de 7 de Setembro no próximo domingo.

No convite, enviado pela Secom, o governo diz que o desfile celebrará “a força e a soberania do povo brasileiro”.

O horário do desfile será de 9h a 12h na Esplanada. No mesmo horário, está marcado um ato organizado pelo PT em defesa da soberania nacional. Este, acontecerá a cerca de 2 quilômetros do desfile cívico militar, na Praça Zumbi dos Palmares.

A convocação para o ato político foi uma das primeiras decisões do novo presidente do PT, Edinho Silva. O partido quer mostrar força política nas ruas contra o tarifaço, a anistia e as articulações da família Bolsonaro nos Estados Unidos.