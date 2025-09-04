Carro passa por cima de motociclista e idosa fica sobre o para-brisa em MG

Um acidente de trânsito envolvendo um casal de idosos foi registrado na tarde dessa quarta-feira (3), no cruzamento da Rua Sagitário com a Rua Mercúrio, no bairro Jardim Peluzzo, em Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o motociclista, de 74 anos, e a mulher que estava na garupa, de 75, avançaram a sinalização de parada obrigatória e foram atingidos por um carro de passeio.

Segundo a Polícia Militar, o motociclista seguia pela Rua Sagitário e não percebeu a placa de sinalização ao chegar ao cruzamento. Com o impacto, a mulher foi arremessada contra o para-brisa do veículo, enquanto o homem caiu debaixo do carro e foi atropelado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu as vítimas, que foram encaminhadas ao Hospital Regional Antônio Dias conscientes. O homem sofreu fratura exposta e amputação traumática no pé direito, além de ferimentos nos joelhos, tórax, costas e braços. A mulher teve múltiplas escoriações e ferimento na coxa esquerda.

A condutora do veículo relatou à PM que não conseguiu parar imediatamente porque a passageira da moto caiu sobre o para-brisa, dificultando a visibilidade. O carro ainda percorreu cerca de 20 metros após a colisão. Ela também precisou de atendimento médico devido a um mal-estar.

O veículo estava com o licenciamento vencido, mas a motorista era habilitada. Apesar da gravidade do acidente, as vítimas permanecem estáveis e conscientes.