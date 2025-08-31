Mulher atropela pedestre, foge mas é presa em BH
Ocorrência foi registrada no Bairro Prado, na Região Oeste da capital, na madrugada deste domingo (31/8). Vítima foi socorrida para o Hospital João XXIII
Uma mulher, de 40 anos, com sinais de embriaguez, foi presa depois de tentar fugir de um atropelamento na madrugada deste domingo (31/8). A ocorrência foi registrada no Bairro Prado, na Região Oeste de Belo Horizonte.
Conforme o registro da ocorrência, a vítima entrava no carro do namorado quando a suspeita a atingiu. Ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital João XXIII, na Região Centro-Sul da capital.
Após o atropelamento, a mulher que dirigia o carro não parou para prestar socorro e fugiu do local. No entanto, ela foi encontrada pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).
Ao ser abordada os militares perceberam que a motorista estava com os olhos vermelhos e hálito de álcool. Ela se negou a fazer o teste do bafômetro, mas o homem que a acompanhava confirmou que os dois ingeriram bebidas alcoólicas.
Os dois foram detidos e encaminhados para a delegacia de plantão da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).