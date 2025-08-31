Assine
COM SINTOMAS DE EMBRIAGUEZ

Mulher atropela pedestre, foge mas é presa em BH

Ocorrência foi registrada no Bairro Prado, na Região Oeste da capital, na madrugada deste domingo (31/8). Vítima foi socorrida para o Hospital João XXIII

Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
31/08/2025 16:49

Carros das polícias Civil e Militar
Após atropelar pedestre, motorista não parou para prestar socorro e fugiu do local crédito: PCMG/Divulgação

Uma mulher, de 40 anos, com sinais de embriaguez, foi presa depois de tentar fugir de um atropelamento na madrugada deste domingo (31/8). A ocorrência foi registrada no Bairro Prado, na Região Oeste de Belo Horizonte. 

Conforme o registro da ocorrência, a vítima entrava no carro do namorado quando a suspeita a atingiu. Ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital João XXIII, na Região Centro-Sul da capital. 

Leia Mais

Após o atropelamento, a mulher que dirigia o carro não parou para prestar socorro e fugiu do local. No entanto, ela foi encontrada pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). 

Ao ser abordada os militares perceberam que a motorista estava com os olhos vermelhos e hálito de álcool. Ela se negou a fazer o teste do bafômetro, mas o homem que a acompanhava confirmou que os dois ingeriram bebidas alcoólicas. 

Os dois foram detidos e encaminhados para a delegacia de plantão da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). 

