FUGA

Furto a carro termina em atropelamento de moto e prisão em BH

Motociclista e passageira foram atropelados quando o suspeito não respeitou uma placa de pare. O caso aconteceu no bairro Serrano, no Noroeste de BH

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
29/08/2025 09:15

Uma das vítimas atropeladas foi socorrida à UPA Santa Terezinha. Enquanto era socorrida, o suspeito foi preso
Uma das vítimas atropeladas foi socorrida à UPA Santa Terezinha. Enquanto era socorrida, o suspeito foi preso crédito: Unsplash

O furto de um Fiat Fiorino à luz do dia terminou em um atropelamento durante fuga e na prisão do suspeito, de 32 anos, no bairro Serrano, na Região Noroeste de Belo Horizonte (MG), na tarde dessa quinta-feira (28/8). 

De acordo com o boletim de ocorrência, o dono do veículo, de 27 anos, estacionou em uma rua e atravessou para o outro lado, onde foi conversar com familiares. Às 17h12, viu um homem entrando no carro e dando a partida. 

Ele tentou correr atrás do carro com o ladrão, mas não conseguiu e acionou a polícia. Momentos depois, militares chegaram ao local e, com as informações obtidas, levaram a vítima até a base comunitária do Serrano antes de seguirem na perseguição. Da base, a vítima entrou em contato com a empresa responsável pelo rastreador do veículo, que repassava as coordenadas da fuga para orientar os policiais em rota.

Conforme os registros, o suspeito viu a guarnição na Avenida Altamiro Avelino Soares e deu meia-volta. Ele virou na Rua Itambé do Mato Dentro, seguiu por dois quarteirões e ignorou uma placa de pare. Neste momento, bateu em uma moto que descia a Rua Jornalista Mário Eugênio e derrubou o motociclista e a garupa. 

O atropelamento diminuiu a velocidade da fuga e os militares puderam prender o suspeito, que foi encaminhado à 6° Delegacia Regional de Polícia Civil Noroeste. Por ser fruto de crime, o carro foi levado a um pátio credenciado. 

O condutor da moto, que trabalha com corridas de aplicativo, foi socorrido à UPA Santa Terezinha. Já a passageira teve escoriações leves e dispensou atendimento médico. A moto ficou danificada e entregue aos cuidados de parentes.

