Idoso com sinais de embriaguez atropela criança

Um homem de 60 anos foi preso por ter atropelado, uma criança em João Pinheiro (MG), Noroeste do estado. A vítima tem 8 anos e o homem apresentava sinais de embriaguez, segundo a polícia militar. O motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro.

O caso foi registrado na noite de domingo (24/8), no bairro Bela Vista. As imagens mostram a criança parada, perto da calçada em sua bicicleta. O motorista se aproxima e em nenhum momento demonstra que vai desviar da menina. Ele, então, bate na criança, que cai e fica debaixo do carro.

Uma pessoa se aproxima e desliga o carro, chegando a iniciar uma discussão com o idoso que acabara de atropelar a vítima.

Ela precisou de atendimento médico e foi levada para o Hospital Municipal de João Pinheiro. A criança sofreu escoriações e tinha dores no ombro.

No registro policial, consta que o motorista apresentava fala arrastada, dificuldade de equilíbrio e odor etílico.

Ele se recusou a passar pelo teste com etilômetro, contudo foi conduzido pelos militares por conta dos sinais de que tinha ingerido álcool. O carro foi guinchado.