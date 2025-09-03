Sabará realiza Desfile Cívico de 7 de Setembro com tema sobre diversidade

A Prefeitura de Sabará promove neste domingo (7), a partir das 8h30, o tradicional Desfile Cívico de 7 de Setembro, em comemoração ao Dia da Independência do Brasil.

O evento terá como tema “Diversidade em questão: Descubra Sabará” e contará com a participação de escolas da Rede Municipal de Ensino e de diversas instituições sociais.

A concentração será na Praça Melo Viana, no Centro, de onde os participantes seguem até o Centro Administrativo Hélio Geraldo de Aquino, também no Centro da cidade.

O desfile é aberto à comunidade e busca valorizar tanto a data histórica quanto a identidade cultural local.