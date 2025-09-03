BH: obra para reconstrução da barragem Lagoa do Nado deve começar em 2026

As obras de reconstrução da barragem de água da Lagoa do Nado, que rompeu após um temporal em novembro de 2024, devem começar no primeiro semestre de 2026. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que, no momento, a estrutura está desativada e sem espelho d’água.





Ainda segundo o Executivo Municipal, a reconstrução está em fase de projeto e a licitação tem previsão de ocorrer ainda este ano. A PBH informou que, desde a ruptura da estrutura, foram feitos serviços de contingência na área. “As ações, concluídas no primeiro semestre deste ano, contemplaram a instalação de retentores de sedimentos, execução de um canal para controle do fluxo, estabilização das ombreiras remanescentes e isolamento da área da barragem com cerca”, informou, em nota. Nesta etapa foram investidos cerca de R$ 1,8 milhão.





Agora a prefeitura se prepara para a licitação do projeto da nova estrutura e do restabelecimento do espelho d’água. “O projeto da nova barragem irá prever modelos novos e mais modernos de barramento e operação, com melhorias socioambientais no parque e medidas pontuais de reservação”, destaca a PBH.





Rompimento





O episódio aconteceu em 13 de novembro de 2024 durante um temporal que atingiu a capital. A barragem, com cerca de 60 milhões de litros de água — o equivalente a 25 piscinas olímpicas —, não suportou a pressão gerada por chuvas intensas. O talude cedeu, liberando um fluxo violento de água e sedimentos que avançaram pela Avenida Dom Pedro I e interditou temporariamente a via. A vazão de água fez com que o manancial artificial ficasse praticamente seco.

O barramento rompido virou um barranco de terra e rochas vermelhas sustentando uma parte da estradinha de pedras e calçamento e da grama. Também sofreram estragos pedaços de vegetação, raízes de árvores, cabeamento elétrico dos postes de iluminação e cercas, além das variadas espécies de peixes, pássaros e tartarugas que foram resgatados.





Por causa dos estragos causados pelo rompimento da barragem, o parque ficou fechado por 20 dias. O local voltou a funcionar em 3 de dezembro. Segundo a PBH, apenas permanecem fechadas as áreas onde estão sendo feitas as obras de recuperação da barragem, as demais funcionam normalmente.





Reconstrução do barramento





Segundo o relatório técnico elaborado por uma comissão especial da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smobi), o acidente aconteceu pela redução da capacidade de vazão da água. Essa redução teria sido causada pela instalação de um dispositivo para controle do nível de água. A medida e as fortes chuvas registradas no dia do acidente fizeram com que a barragem, que é de terra, não suportasse o volume de águas e se rompesse.





Foi aberta uma sindicância para apurar a responsabilidade pela instalação do dispositivo que teria resultado no rompimento. De acordo com a Smobi, com base na análise dos documentos, oitivas das testemunhas e demais elementos colhidos ao longo da investigação, não foram identificadas falhas estruturais na barragem que possam ter contribuído para o seu rompimento.

“Os elementos apurados indicam que o incidente ocorreu porque a galeria do vertedouro encontrava-se parcialmente obstruída por três anteparos de madeira, denominados stop log. Esses dispositivos foram removidos do vertedouro durante o período de chuvas, para rebaixamento do nível do reservatório, mas foram indevidamente recolocados posteriormente. Não foi possível identificar o responsável pela recolocação dos anteparos na galeria”, ressaltou, em nota. O relatório da sindicância foi encaminhado ao Ministério Público.