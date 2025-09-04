60 bairros da Grande BH podem ficar sem água nesta quinta (4/9)
Falta de energia pode causar intermitência no abastecimento de água em bairros, que será restabelecido de forma gradativa até amanhã
Cinquenta e nove bairros de Igarapé (MG) e um de São Joaquim de Bicas (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, podem ficar sem água nesta quinta-feira (4/9) devido a uma interrupção programada no fornecimento de energia elétrica pela concessionária responsável.
De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), o fornecimento de água será normalizado, de forma gradativa, no decorrer da madrugada de desta sexta-feira (5/9).
A Copasa informou que os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento. Confira a região afetada:
Igarapé
- Atenas
- Bom Jardim
- Campina Verde
- Canarinho
- Capão Comprido
- Centro
- Chácara Três Lagoas
- Cidade Clube Residencial
- Condomínio Fazenda Solar
- Condomínio Granville
- Condomínio Morada da Serra
- Condomínio Morada do Sol
- Condomínio Vila da Serra
- Fazenda Coqueiro
- Fazenda do Rego
- Fernão Dias
- Gran Royalle
- Ipanema
- Jardim Colonial
- Jequitibá
- Lago Azul
- Madre Liliane
- Marechal Rondon
- Monte Sinai
- Novo Horizonte
- Novo Igarapé
- Ouro Velho
- Pacaembu
- Padre Eustáquio
- Panorama
- Panorama Industrial
- Pedra Grande
- Planalto
- Portal do Igarapé
- Pousada Del Rey
- Rancho Três Lagoas
- Recanto do Coqueiro
- Recanto do Igarapé
- Residencial Fazenda Mirante
- Residencial Mangabeiras
- Residencial Ouro Verde
- Santa Mônica
- Santa Rosa
- Santo Antônio
- São Francisco
- São Mateus
- São Miguel
- São Sebastião
- Terras Cap Igarapé
- Três Poderes
- União
- Vale do Amanhecer
- Valle dos Igarapés
- Vargem das Piabas
- Veterinária
- Vista Alegre
- Vista da Serra
- Vivendas Santa Mônica I
- Vivendas Santa Mônica II
São Joaquim de Bicas
- Campina Verde