ATENÇÃO, MORADORES

60 bairros da Grande BH podem ficar sem água nesta quinta (4/9)

Falta de energia pode causar intermitência no abastecimento de água em bairros, que será restabelecido de forma gradativa até amanhã

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
04/09/2025 08:10

Imagem de torneira sem água. Falta de água.
Imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos crédito: PIxabay / Reprodução

Cinquenta e nove bairros de Igarapé (MG) e um de São Joaquim de Bicas (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, podem ficar sem água nesta quinta-feira (4/9) devido a uma interrupção programada no fornecimento de energia elétrica pela concessionária responsável.

De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), o fornecimento de água será normalizado, de forma gradativa, no decorrer da madrugada de desta sexta-feira (5/9).

A Copasa informou que os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento. Confira a região afetada:

Igarapé

  • Atenas
  • Bom Jardim
  • Campina Verde
  • Canarinho
  • Capão Comprido
  • Centro
  • Chácara Três Lagoas
  • Cidade Clube Residencial
  • Condomínio Fazenda Solar
  • Condomínio Granville
  • Condomínio Morada da Serra
  • Condomínio Morada do Sol
  • Condomínio Vila da Serra
  • Fazenda Coqueiro
  • Fazenda do Rego
  • Fernão Dias
  • Gran Royalle
  • Ipanema
  • Jardim Colonial
  • Jequitibá
  • Lago Azul
  • Madre Liliane
  • Marechal Rondon
  • Monte Sinai
  • Novo Horizonte
  • Novo Igarapé
  • Ouro Velho
  • Pacaembu
  • Padre Eustáquio
  • Panorama
  • Panorama Industrial
  • Pedra Grande
  • Planalto
  • Portal do Igarapé
  • Pousada Del Rey
  • Rancho Três Lagoas
  • Recanto do Coqueiro
  • Recanto do Igarapé
  • Residencial Fazenda Mirante
  • Residencial Mangabeiras
  • Residencial Ouro Verde
  • Santa Mônica
  • Santa Rosa
  • Santo Antônio
  • São Francisco
  • São Mateus
  • São Miguel
  • São Sebastião
  • Terras Cap Igarapé
  • Três Poderes
  • União
  • Vale do Amanhecer
  • Valle dos Igarapés
  • Vargem das Piabas
  • Veterinária
  • Vista Alegre
  • Vista da Serra
  • Vivendas Santa Mônica I
  • Vivendas Santa Mônica II

São Joaquim de Bicas

  • Campina Verde

