60 bairros da Grande BH podem ficar sem água nesta quinta (4/9)

Cinquenta e nove bairros de Igarapé (MG) e um de São Joaquim de Bicas (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, podem ficar sem água nesta quinta-feira (4/9) devido a uma interrupção programada no fornecimento de energia elétrica pela concessionária responsável.

De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), o fornecimento de água será normalizado, de forma gradativa, no decorrer da madrugada de desta sexta-feira (5/9).

A Copasa informou que os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento. Confira a região afetada:

Igarapé

Atenas



Bom Jardim



Campina Verde



Canarinho



Capão Comprido



Centro



Chácara Três Lagoas



Cidade Clube Residencial



Condomínio Fazenda Solar



Condomínio Granville



Condomínio Morada da Serra



Condomínio Morada do Sol



Condomínio Vila da Serra



Fazenda Coqueiro



Fazenda do Rego



Fernão Dias



Gran Royalle



Ipanema



Jardim Colonial



Jequitibá



Lago Azul



Madre Liliane



Marechal Rondon



Monte Sinai



Novo Horizonte



Novo Igarapé



Ouro Velho



Pacaembu



Padre Eustáquio



Panorama



Panorama Industrial



Pedra Grande



Planalto



Portal do Igarapé



Pousada Del Rey



Rancho Três Lagoas



Recanto do Coqueiro



Recanto do Igarapé



Residencial Fazenda Mirante



Residencial Mangabeiras



Residencial Ouro Verde



Santa Mônica



Santa Rosa



Santo Antônio



São Francisco



São Mateus



São Miguel



São Sebastião



Terras Cap Igarapé



Três Poderes



União



Vale do Amanhecer



Valle dos Igarapés



Vargem das Piabas



Veterinária



Vista Alegre



Vista da Serra



Vivendas Santa Mônica I



Vivendas Santa Mônica II

São Joaquim de Bicas