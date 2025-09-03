Assine
ATENÇÃO, MORADORES

Mais de 40 bairros da Grande BH podem ficar sem água nesta quarta (3/9)

Falta de energia pode causar intermitência no abastecimento de água em bairros, que será restabelecido de forma gradativa até amanhã

Melissa Souza
Melissa Souza
03/09/2025 08:32

Torneira pingando água
Interrupção no fornecimento de energia elétrica pode deixar bairros de Juatuba e Mateus Leme sem água nesta quarta (3/9) crédito: Reprodução/Flickr

Sete bairros de Juatuba (MG) e 35 de Mateus Leme (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, podem ficar sem água nesta quarta-feira (3/9), devido a uma interrupção programada no fornecimento de energia elétrica pela concessionária responsável.

De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), o fornecimento de água será normalizado, de forma gradativa, no decorrer da madrugada de amanhã.

A Copasa informou que os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento. Confira a região afetada:

Juatuba

  • Canaã
  • Cidade Nova III
  • Granjas Alvorada
  • Nossa Senhora de Fátima
  • Parque Alvorada
  • Varginha
  • Vila Maria Regina

Mateus Leme

  • Atalaia
  • Bandeirantes
  • Bom Jesus
  • Central
  • Centro
  • Condomínio Rancho Grande
  • Consensa
  • Distrito Industrial
  • Duque de Caxias
  • Estância Champagnat
  • Imperatriz
  • Jardim das Mangabeiras
  • Jardim de Alá
  • Jardim Serra Azul
  • João Paulo II
  • Londrina
  • Maria Cristina
  • Nossa Senhora Aparecida
  • Nossa Senhora de Fátima
  • Nossa Senhora do Rosário
  • Novo Progresso
  • Parque da Serra
  • Planalto
  • Recanto Lago Azul
  • Residencial Serra Verde
  • Santa Bárbara
  • Santa Clara
  • Santa Cruz
  • Santa Luzia
  • Vale dos Aracás I, II e III
  • Vale Verde
  • Vila Nova
  • Vila Suzana
  • Vista Alegre
  • Vivendas do Vale

