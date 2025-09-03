Mais de 40 bairros da Grande BH podem ficar sem água nesta quarta (3/9)
Falta de energia pode causar intermitência no abastecimento de água em bairros, que será restabelecido de forma gradativa até amanhã
Sete bairros de Juatuba (MG) e 35 de Mateus Leme (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, podem ficar sem água nesta quarta-feira (3/9), devido a uma interrupção programada no fornecimento de energia elétrica pela concessionária responsável.
De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), o fornecimento de água será normalizado, de forma gradativa, no decorrer da madrugada de amanhã.
A Copasa informou que os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento. Confira a região afetada:
Juatuba
- Canaã
- Cidade Nova III
- Granjas Alvorada
- Nossa Senhora de Fátima
- Parque Alvorada
- Varginha
- Vila Maria Regina
Mateus Leme
- Atalaia
- Bandeirantes
- Bom Jesus
- Central
- Centro
- Condomínio Rancho Grande
- Consensa
- Distrito Industrial
- Duque de Caxias
- Estância Champagnat
- Imperatriz
- Jardim das Mangabeiras
- Jardim de Alá
- Jardim Serra Azul
- João Paulo II
- Londrina
- Maria Cristina
- Nossa Senhora Aparecida
- Nossa Senhora de Fátima
- Nossa Senhora do Rosário
- Novo Progresso
- Parque da Serra
- Planalto
- Recanto Lago Azul
- Residencial Serra Verde
- Santa Bárbara
- Santa Clara
- Santa Cruz
- Santa Luzia
- Vale dos Aracás I, II e III
- Vale Verde
- Vila Nova
- Vila Suzana
- Vista Alegre
- Vivendas do Vale