Mais de 40 bairros da Grande BH podem ficar sem água nesta quarta (3/9)

Sete bairros de Juatuba (MG) e 35 de Mateus Leme (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, podem ficar sem água nesta quarta-feira (3/9), devido a uma interrupção programada no fornecimento de energia elétrica pela concessionária responsável.

De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), o fornecimento de água será normalizado, de forma gradativa, no decorrer da madrugada de amanhã.

Escutando a água: detecção de vazamentos ocultos evita desperdício em BH A Copasa informou que os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento. Confira a região afetada:

Juatuba

Canaã



Cidade Nova III



Granjas Alvorada



Nossa Senhora de Fátima



Parque Alvorada



Varginha



Vila Maria Regina

Mateus Leme