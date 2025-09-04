O que fazer em BH num domingo sem Feira Hippie?

A tradicional Feira da Afonso Pena, popularmente conhecida como Feira Hippie, não funcionará no domingo 7 de setembro. No Dia da Independência do Brasil, o desfile cívico passará pelos trechos da avenida onde os feirantes expõem seus produtos. Mas não se engane que a capital mineira ficará sem opções para curtir no feriado.

Para quem busca alternativas de lazer, a cidade reserva uma programação diversificada em parques, museus, espaços culturais e ao ar livre, com shows gratuitos, feiras e atrações gastronômicas para todos os gostos e idades.

Confira as dicas para aproveitar o feriadão em BH:

Lazer e cultura nos parques

O domingo promete ser movimentado, com programação gratuita nos parques da cidade, que se transformam em palco de eventos, feiras, ensaios de blocos e shows musicais.

Parque Ecológico Renato Azeredo

O Parque Renato Azeredo recebe a Feira Movimento Sinergia, que reúne música ao vivo, feira de artesanato, rodas de conversa, aula de yoga e opções gastronômicas. A proposta é oferecer um espaço de convivência e bem-estar, em meio ao verde das 9h às 17 no pátio central do parque, localizado na Rua Antônio Peregrino Nascimento, 215, no Bairro Palmares, Região Nordeste de BH.

Parque Municipal Professor Marcos Mazzoni

O carnaval se antecipa com o ensaio dos ritmistas do bloco Cheia de Manias, que promete levar a energia do cortejo carnavalesco de 2026 para dentro do Parque Professor Marcos Mazzoni. A programação acontece na arena do parque, das 14h às 17h, que fica na Rua Deputado Bernardino Sena Figueiredo, 1.022, no Bairro Cidade Nova, Região Nordeste.

Parque das Mangabeiras Maurício Campos

O Parque das Mangabeiras recebe a Feira de Economia Solidária. Os visitantes encontram artesanato, produtos alimentícios, vestuário e peças de decoração. Promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o evento vai acontecer das 8h às 15h no espaço próximo à Praça das Águas, na Avenida José do Patrocínio Pontes, 580, no Mangabeiras, Região Centro-Sul.

Parque Aggeo Pio Sobrinho

Focado no empreendedorismo feminino, o Parque Aggeo Pio Sobrinho recebe a Feira Delas, que reúne produtos artesanais e gastronômicos feitos por mulheres do bairro, além de oferecer atividades recreativas para as crianças. O evento vaia contecer das 9h às 15h, próximo às quadras na Avenida Professor Mário Werneck, 2691, no Bairro Buritis, Região Oeste.

Mirante do Mangabeiras

O fim de tarde no Mirante do Mangabeiras terá trilha sonora especial com o show Trinta Acústico. O músico Rogério Trinta vai apresentar versões acústica de hits internacionais como Pink Floyd, Elton John, Gun N’ Roses, Pearl Jam, Rod Stewart, U2, Bob Dylan e Neil Young. A apresentação acontece das 17h às 19h no deck do mirante, localizado na Rua Pedro José Pardo, 1000, no Bairro Mangabeiras, Região Centro-Sul.

Mirante das Mangabeiras Edesio Ferreira/EM

Parque Rosinha Cadar

A manhã de domingo será de movimento e integração cultural com a atividade Dança no Parque, uma roda de dança circular organizada por um grupo de amigos. A iniciativa reúne coreografias de diferentes épocas e lugares do mundo em clima de troca e convivência. A atividade será das 9h às 10h, com entradas pelas ruas Rodrigues Caldas, 315, e Matias Cardoso, 126, no Bairro Santo Agostinho, Região Centro-Sul.

Para curtir um momento em família, outros parques municipais espalhados por BH estarão abertos normalmente, com espaço para piqueniques, caminhadas, passeios de bicicleta, skate e outras atividades.

Parque das Mangabeiras - Maurício Campos

Parque da Serra do Curral

Parque Aggeo Pio Sobrinho

Parque Ecológico Roberto Burle Marx

Parque Municipal Monsenhor Expedito D'Ávila (Parque Julien Rien)

Parque Mosteiro Tom Jobim

Parque Rosinha Cadar

Parque Mata das Borboletas

Parque Amílcar Vianna Martins

Parque Marcus Pereira Mello

Parque Municipal Américo Renné Giannetti (Parque Municipal)

Parque Carlos de Faria Tavares (Vila Pinho)

Parque do Bairro Havaí

Parque do Conjunto Estrela Dalva

Parque Jacques Cousteau

Parque da Vila Santa Sofia

Parque da Vila Pantanal

Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado

Parque Nossa Senhora da Piedade

Parque Primeiro de Maio

Parque José Lopes dos Reis

Parque do Bairro Jardim Leblon

Parque José Dazinho Pimenta (Cenáculo)

Parque Ecológico Universitário

Parque Ecológico Vencesli Firmino da Silva

Parque Elias Michel Farah

Parque Ecológico Pedro Machado

Parque Bandeirante Silva Ortiz

Mirante das Mangabeiras

Parque Ecológico Renato Azeredo

Parque Fernão Dias

Parque Real

Parque-Escola Jardim Belmonte

Parque Orlando de Carvalho Silveira

Parque Municipal Professor Marcos Mazzoni

Parque Professor Guilherme Lage

Parque da Matinha

Parque Municipal Tião dos Santos

Parque Ismael de Oliveira Fábregas

Parque Cássia Eller

Parque Ecológico Francisco Lins do Rego - Ecológico da Pampulha

Parques com acesso permanente

Área do vertedouro da Barragem Santa Lúcia

Parque Altamira Costa Nogueira (Ecológico Santo Antônio)

Parque do Bairro Planalto

Parque do Confisco

Parque Dona Clara

Parque Ecológico do Brejinho

Parque Ecológico Jardim Vitória

Parque Ecológico Padre Alfredo Sabetta

Parque Halley Alves Bessa

Parque Jornalista Eduardo Couri

Parque Juscelino Kubitschek

Parque Linear Avenida José Cândido da Silveira

Parque Linear do Vale do Arrudas

Parque Municipal do Bairro Trevo

Parque do Conjunto Habitacional Lagoa

Parque Municipal Cerrado

Parque do Tirol (acesso permitido aos equipamentos de ginástica)

Diversão tripla na Zoobotânica

O complexo Zoobotânica formado pelo Zoológico, Jardim Botânico e Aquário do Rio São Francisco, estará em funcionamento normal, com programações especiais para o feriado.

O Zoológico e Jardim Botânico ficarão abertos das 8h às 17h, com entrada permitida até as 16h. O espaço reúne centenas de espécies animais e vegetais, com destaque para a coleção botânica e o espaço dedicado a animais de grande porte.

O Aquário do Rio São Francisco funcionará das 8h30 às 16h30, com entrada até as 16h. Além do circuito tradicional de tanques, o segundo piso do aquário nos dias 6 e 7 de setembro haverá a atividade educativa “Peixe é tudo igual?”, que utiliza modelos didáticos para apresentar seis espécies típicas do Velho Chico, como dourado, mandi-amarelo, pacamã, pirá-tamanduá, piranha e surubim.

Durante a ação, educadores explicam aspectos da biologia e da ecologia desses peixes, além de questões culturais e de conservação. O público também terá acesso a vídeos explicativos e recursos como áudio-guia para enriquecer a experiência. As sessões acontecem das 10h às 12h e das 13h30 às 15h30.

A compra dos ingressos deve ser feita exclusivamente nas bilheterias da Zoobotânica durante a visita. O ingresso para o Zoológico e Jardim Botânico custa R$ 6,80 (meia para estudantes e idosos) e R$ 13,60 (inteira). E para o aquário, R$ 5,08 (meia para estudantes e idosos) e R$ 10,15 (inteira). Para mais informações acesso o site da PBH.

Programação cultural nos museus

Três espaços culturais funcionarão no feriado, com entrada gratuita e exposições especiais.

Casa do Baile

Na Pampulha, a Casa do Baile exibe a mostra “Maravilha”, com curadoria de Juan Manuel Bonet. A exposição apresenta fotografias de José Manuel Ballester, capturadas desde 2007 em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Brasília. As imagens do artista lançam um olhar sobre essas capitais em busca de refletir sobre a essência do país e convidam o espectador a visualizar o Brasil contemporâneo a partir de novos ângulos.

Endereço: Avenida Otacílio Negrão de Lima, 751 – Pampulha

Horário: 10h às 18h

Museu Casa Kubitschek

Também na Pampulha, o Museu Casa Kubitschek apresenta a exposição “Traçar Moderno: Construindo Formas e Trajetórias”, com curadoria de Ana Karina Ribeiro Bernardes, Claudia Vianna Lima e Isabela Tavares Guerra. O acervo mobiliário da residência modernista dialoga com obras de artistas contemporâneos como Haroldo Saboia, Elisa Campos e Daniel Nunes Lise. O visitante é convidado a refletir sobre o modernismo brasileiro e suas permanências.

Endereço: Avenida Otacílio Negrão de Lima, 4.188 - Bandeirantes

Horário: 10h às 18h

Museu Histórico Abílio Barreto

O Museu Histórico Abílio Barreto (MHAB), na Região Centro-Sul, apresenta a exposição “Belo Horizonte Fora dos Planos”, que revisita a história da capital a partir de um olhar alternativo, além do mito da cidade planejada. A curadoria dos historiadores Carolina Marotta Capanema e Raphael Rajão Ribeiro, destaca resquícios do antigo Arraial do Curral Del Rei, bem como córregos e riachos suprimidos ao longo da urbanização.

Endereço: Avenida Prudente de Morais, 202 – Cidade Jardim

Horário: 10h às 18h

Mercado Central

No feriado, o Mercado Central de Belo Horizonte terá uma programação especial em comemoração aos 96 anos de história de um dos pontos turísticos mais tradicionais da capital mineira. As celebrações começam às 7h, com missa em ação de graças na Capela Nossa Senhora de Fátima, e devem se estender até às 9h. Em seguida, às 10h, o público poderá participar do tradicional parabéns, com direito a bolo e à distribuição de seis mil brownies dentro do mercado.

O espaço no Hipercentro da capital funcionará das 8h às 13h, reunindo mais de 400 lojas que oferecem produtos típicos de Minas Gerais, como queijos, doces, cachaças e salames, além de bares e restaurantes famosos pelo fígado com jiló. O Mercado Central também reúne artigos variados, especiarias, bebidas e chás, consolidando-se como um dos principais pontos de encontro da cultura e da tradição mineira.

Corrida na Lagoa

Para os amantes de corrida, a etapa Primavera do Circuito das Estações desembarca em Belo Horizonte no dia 7 de setembro na Nova Praça da Pampulha. Em sua 18ª edição, a prova oferece percursos de 5 km, 10 km e 18 km, atraindo atletas de diferentes níveis. O trajeto será realizado na orla da Lagoa da Pampulha.

O circuito, que conta com quatro etapas ao longo do ano, tem cada uma delas representando uma estação, com direito a medalhas temáticas. Na etapa Primavera, os três primeiros colocados de cada distância, nas categorias masculina e feminina, receberão troféus. Mais informações estão disponíveis no site: circuitodasestacoes.com.br.

Passeio pela Orla da Lagoa

Com cerca de 18 quilômetros de extensão, a orla da Lagoa da Pampulha é perfeita para caminhadas, pedaladas e admirar o pôr do sol no final de tarde. O trajeto arborizado oferece espaço para momentos especiais em família, brincadeiras e lazer ao ar livre, criando um ambiente acolhedor e ideal para quem deseja desacelerar da rotina e aproveitar a beleza da lagoa.

Reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, o Conjunto Moderno da Pampulha une a arquitetura modernista, como a Igreja de São Francisco de Assis, o Museu de Arte da Pampulha, a Casa do Baile e o Iate Tênis Clube com a beleza dos amplos espaços verdes.

Andando de bicicleta na Orla da Lagoa da Pampulha Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press.

Exposição Nacional do Cavalo Campolina na Gameleira

Cavalos Campolina estão tomando conta de BH na exposição no Parque de Exposições da Gameleira. Durante os oito dias de evento gratuito, o público poderá acompanhar provas e apresentações da raça Campolina, aproveitar a programação cultural e desfrutar de uma ampla e variada gastronomia, com opções para todos os gostos.

No feriado será o último dia da 45ª Exposição Nacional do Cavalo Campolina, onde vão acontecer as grandes finais, e os melhores marchadores e cavalos da raça serão escolhidos. Para a criançada, o evento preparou um espaço kids com brinquedos e oficinas, garantindo diversão para os pequenos.

A 45ª Exposição Nacional do Cavalo Campolina será realizada de 31 de agosto e 7 de setembro no Parque de Exposições da Gameleira, Região Oeste da capital Divulgação/Acervo Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Campolina

Feira Mães Empreendedoras

A 28ª edição da Feira Mães Empreendedoras já tem data marcada. No domingo, das 9h às 17h, o Quintal Verde, na Pampulha, receberá um dia cheio de atrações gratuitas para toda a família.

Com música ao vivo dos cantores Bruno Cesar e Dani Fernandes, espaço kids para as crianças e atividades voltadas ao bem-estar, como alongamento, espaço zen e biodanza e muito mais. O evento contará com barracas de produtos variados, artesanato e uma gastronomia e chopp gelado.

Para mais informações: @feiramaesempreendedoras.

Feira do Mineirinho

A tradicional Feira do Mineirinho, no Rooftop do Shopping do Avião, em Contagem, promete agitar o fim de semana com muito samba, pagode e diversão para toda a família. O evento acontece das 9h às 19h, com entrada gratuita, e contará com shows dos grupos Retrozinho e Marra Pura, garantindo animação durante todo o dia.

Além da música, o espaço oferece a Feira Pet, das 10h às 14h, onde os visitantes podem levar seus animais de estimação para aproveitar um ambiente especial e conhecer expositores com produtos e serviços variados para pets.

Para mais informações acesse @feiradomineirinho.

Orquestra Ouro Preto

No domingo, às 11h, a Orquestra Ouro Preto convida o público a uma verdadeira imersão na essência de Minas Gerais com o concerto Alma Mineira: o Vale do Jequitinhonha”, no Teatro do Sesc Palladium. Integrando a tradicional Série Domingos Clássicos, a apresentação promete um mergulho poético e sensível na musicalidade ancestral do Vale do Jequitinhonha, com a participação especial de Wilson Dias e Déa Trancoso, artistas conectados à cultura da região.

Com duração de 60 minutos e classificação de 10 anos, o concerto vai percorrer as paisagens sonoras e afetivas do sertão mineiro, evocando tradições que se manifestam em violas, batuques, folias e cantos de devoção. No Vale do Jequitinhonha, a música popular se entrelaça com a memória coletiva e os gestos culturais, revelando sons, crenças e afetos que atravessam o tempo.

Para mais informações: Sympla.

Quando a feira retorna?

A tradicional feira de domingo dos belo-horizontinos é reconhecida como referência turística, com mais de 1,5 mil barracas distribuídas em 15 setores, que vão do artesanato e decoração até alimentação.

Nela você encontra de tudo um pouco: artesanato, decoração, vestuário, bijuterias, brinquedos, produtos para casa, incensos, instrumentos musicais e uma grande variedade de comida típica e bebidas. A feira também é palco de manifestações culturais e artísticas, com artistas de rua, apresentações e muita interação cultural.

Apesar de funcionar no feriado de 7 de setembro, a feira voltará no domingo seguinte, 14 de setembro, retomando seu ritmo tradicional.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice