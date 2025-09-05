Centro de BH: trânsito vai sofrer alterações por causa de eventos; confira

O trânsito na Avenida Augusto de Lima e no entorno da Praça Raul Soares, no Centro de BH, vai sofrer alterações neste final de semana. As mudanças vão ser realizadas por causa de eventos como o Festival de Encontros Gastronômicos, o Festival Cura BH e o Aniversário do Mercado Central.

A gestão do tráfego na área das operações de trânsito e transporte será feita por agentes da Unidade Integrada de Trânsito: BHTrans, Guarda Civil Municipal e Polícia Militar de Minas Gerais.

Mudanças para Festival de Encontros Gastronômicos

O Festival de Encontros Gastronômicos vai ocorrer na capital mineira neste sábado (6/9) e domingo (7/9). Portanto, vai haver alterações nos dois dias.

A partir das 14h de sábado (6/9) será interditado o trecho da Avenida Augusto de Lima entre as Ruas Paracatu e Araguari, no Barro Preto, nos dois sentidos. A via será liberada após a desmontagem das estruturas, prevista para a madrugada de segunda-feira (8/9).

Quais serão os desvios?

Sentido Funcionários: Augusto de Lima, Rua Paracatu, Rua dos Timbiras, Rua Araguari, Rua dos Goitacazes, Avenida Augusto de Lima.



Sentido Avenida do Contorno: Augusto de Lima, Araguari, Goitacazes, Paracatu, Augusto de Lima.

Transporte Coletivo: Haverá alteração de itinerário nas linhas 2102, 2103, 4033, 4205, 8405, 9210, 9410, 3053, 9412 e as linhas metropolitanas 405 R, 2210, 2560, 2580, 3214, 7400, 7430, 7700 e 7711.

Festival Cura BH

O festival Cura BH também vai provocar mudanças nos dois dias do fim de semana. A partir das 14h de sábado o anel interno da Praça Raul Soares, no Barro Preto, vai ser interditado. A via será liberada após a desmontagem das estruturas, prevista para às 22h de domingo.

Quais serão os desvios?

Os veículos deverão utilizar o anel externo da Praça Raul Soares.

Aniversário do Mercado Central

Apesar de o aniversário do icônico Mercado Central ser no domingo (7/9), as alterações vão começar já no sábado (6/9). Confira quais vão ser:

A partir das 8h de sábado será interditada a Avenida Augusto de Lima, entre as ruas Santa Catarina e Curitiba, (sentido Avenida Afonso Pena), ao lado do Mercado Central.



A partir das 19h de sábado será interditada a Augusto de Lima, entre as ruas Curitiba e Santa Catarina, (sentido Praça Raul Soares).



A via será liberada após a desmontagem das estruturas, prevista para a madrugada de segunda-feira.

Quais serão os desvios?

Sentido Avenida Afonso Pena: Avenida Bias Fortes, Rua Santa Catarina, Avenida Amazonas, Rua dos Goitacazes, Rua Curitiba, Augusto de Lima.

Sentido Praça Raul Soares: Augusto de Lima, Rua Padre Belchior, Rua Curitiba, Avenida Bias Fortes, Rua Santa Catarina.

Transporte coletivo: Haverá alteração do itinerário das linhas 2103, 3301A, 4111, 4501, 5033, 5035, 8401 e 8405 e das linhas metropolitanas 310C, 1111, 1280, 1281, 2130, 2150, 2151, 2180, 2190, 2200, 2290, 2380, 2381, 2390, 2391, 2410, 2580, 2950, 3782, 3787, 3802, 7130, 7180.

Ponto de ônibus desativado: Avenida Augusto de Lima, 580