Acidente congestiona trânsito e mobiliza bombeiros no Belvedere

Uma batida entre dois carros complica o trânsito da Avenida Nossa Senhora do Carmo, no Centro-Sul de Belo Horizonte (MG), na manhã desta sexta-feira (5/9).

O acidente aconteceu no sentido Centro, na esquina com a Rua Professor Rodrigues Seabra, na altura do Trevo do Belvedere, depois da curva do Ponteio Lar Shopping, por volta de 6h30.

As faixas da esquerda estão bloqueadas no trecho, que conta com lentidão por pelo menos cinco quilômetros.

Agentes da BHTrans e do Corpo de Bombeiros atuam na ocorrência. Uma vítima foi socorrida pelo Samu. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

De acordo com os bombeiros, a colisão provocou vazamento de óleo na pista, causando uma mancha de cerca de 10 metros de extensão. Eles jogaram serragem no asfalto para evitar derrapagens.



Matéria em atualização