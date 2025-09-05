Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Acidente congestiona trânsito e mobiliza bombeiros no Belvedere

Duas faixas estão interditadas e trecho conta com pelo menos cinco quilômetros de congestionamento

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
05/09/2025 07:44 - atualizado em 05/09/2025 07:55

compartilhe

Siga no
x
Equipes do Corpo de Bombeiros e da BHTrans atuam na ocorrência
Equipes do Corpo de Bombeiros e da BHTrans atuam na ocorrência crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Uma batida entre dois carros complica o trânsito da Avenida Nossa Senhora do Carmo, no Centro-Sul de Belo Horizonte (MG), na manhã desta sexta-feira (5/9).

O acidente aconteceu no sentido Centro, na esquina com a Rua Professor Rodrigues Seabra, na altura do Trevo do Belvedere, depois da curva do Ponteio Lar Shopping, por volta de 6h30.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Leia Mais

As faixas da esquerda estão bloqueadas no trecho, que conta com lentidão por pelo menos cinco quilômetros.

Agentes da BHTrans e do Corpo de Bombeiros atuam na ocorrência. Uma vítima foi socorrida pelo Samu. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

De acordo com os bombeiros, a colisão provocou vazamento de óleo na pista, causando uma mancha de cerca de 10 metros de extensão. Eles jogaram serragem no asfalto para evitar derrapagens.

Matéria em atualização

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito belvedere bh

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay