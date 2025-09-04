Acidente em rodovia no Sul de Minas deixa duas pessoas feridas
Uma das vítimas sofreu ferimentos na cabeça, e a outra sentia dores nas costelas; colisão envolveu dois veículos
compartilheSiga no
Um acidente envolvendo dois veículos, um Volkswagen Polo Track e uma caminhonete Fiat Toro, deixou duas pessoas feridas na rodovia MG-179 nesta quinta-feira (4/9). A colisão ocorreu nas proximidades da rodoviária de Alfenas, no Sul de Minas.
- Vídeo: Idoso de 74 anos em moto avança parada e é atropelado por carro
- BH: viatura dos bombeiros se envolve em acidente a caminho de socorro
- Carro passa por cima de motociclista e idosa fica sobre o para-brisa em MG
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), os dois feridos são o motorista e a passageira do Volkswagen Polo. A mulher sofreu lesões na cabeça, com suspeita de traumatismo cranioencefálico.
Leia Mais
Já o condutor do veículo chegou a ter perda momentânea de consciência e memória. Ele também se queixou de dores na região das costelas. Os dois receberam socorro de equipes do CBMMG e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram levados ao Hospital Alzira Velano, em Alfenas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente; as circunstâncias serão investigadas pelas autoridades.