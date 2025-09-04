Acidente em rodovia no Sul de Minas deixa duas pessoas feridas

Um acidente envolvendo dois veículos, um Volkswagen Polo Track e uma caminhonete Fiat Toro, deixou duas pessoas feridas na rodovia MG-179 nesta quinta-feira (4/9). A colisão ocorreu nas proximidades da rodoviária de Alfenas, no Sul de Minas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), os dois feridos são o motorista e a passageira do Volkswagen Polo. A mulher sofreu lesões na cabeça, com suspeita de traumatismo cranioencefálico.

Já o condutor do veículo chegou a ter perda momentânea de consciência e memória. Ele também se queixou de dores na região das costelas. Os dois receberam socorro de equipes do CBMMG e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram levados ao Hospital Alzira Velano, em Alfenas.

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente; as circunstâncias serão investigadas pelas autoridades.