COLISÃO

Acidente em rodovia no Sul de Minas deixa duas pessoas feridas

Uma das vítimas sofreu ferimentos na cabeça, e a outra sentia dores nas costelas; colisão envolveu dois veículos

Estado de Minas
Estado de Minas
04/09/2025 22:41 - atualizado em 04/09/2025 22:53

Veículo Volkswagen Polo Track branco, acidentado: atrás do veículo, vê-se a rodovia MG-179, onde ocorreu a colisão, e outros veículos parados no acostamento
Duas pessoas que estavam no Polo ficaram feridas crédito: CBMMG/Divulgação

Um acidente envolvendo dois veículos, um Volkswagen Polo Track e uma caminhonete Fiat Toro, deixou duas pessoas feridas na rodovia MG-179 nesta quinta-feira (4/9). A colisão ocorreu nas proximidades da rodoviária de Alfenas, no Sul de Minas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), os dois feridos são o motorista e a passageira do Volkswagen Polo. A mulher sofreu lesões na cabeça, com suspeita de traumatismo cranioencefálico. 

Leia Mais

Já o condutor do veículo chegou a ter perda momentânea de consciência e memória. Ele também se queixou de dores na região das costelas. Os dois receberam socorro de equipes do CBMMG e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram levados ao Hospital Alzira Velano, em Alfenas. 

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente; as circunstâncias serão investigadas pelas autoridades.

