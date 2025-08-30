Ônibus da banda Biquini cai em vala de estrada mineira

Integrantes da banda Biquini passaram por um susto na noite desta sexta-feira (29/8), voltando de um show, em Chácara, na Zona da Mata mineira. O ônibus que levava o grupo caiu em uma vala aberta devido a um desnível na pista.



O veículo teve que ser removido durante a chuva, após oito horas de operação, como contou o vocalista Bruno Gouveia nas redes sociais. "Muito trabalho, muito sacrifício, no meio da chuva e tudo para conseguir tirar o ônibus da vala", relatou.



Não houve feridos. A banda se apresenta na noite deste sábado (30/8) em Nova Lima, na Grande BH.



