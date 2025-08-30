Ônibus da banda Biquini cai em vala de estrada mineira
Integrantes voltavam de um show. Apesar do susto, ninguém se feriu
Integrantes da banda Biquini passaram por um susto na noite desta sexta-feira (29/8), voltando de um show, em Chácara, na Zona da Mata mineira. O ônibus que levava o grupo caiu em uma vala aberta devido a um desnível na pista.
O veículo teve que ser removido durante a chuva, após oito horas de operação, como contou o vocalista Bruno Gouveia nas redes sociais. "Muito trabalho, muito sacrifício, no meio da chuva e tudo para conseguir tirar o ônibus da vala", relatou.
Não houve feridos. A banda se apresenta na noite deste sábado (30/8) em Nova Lima, na Grande BH.
