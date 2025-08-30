Assine
ZONA DA MATA

Ônibus da banda Biquini cai em vala de estrada mineira

Integrantes voltavam de um show. Apesar do susto, ninguém se feriu

Repórter
30/08/2025 20:52 - atualizado em 30/08/2025 21:02

Foram precisas oito horas para remover o ônibus da vala
Foram precisas oito horas para remover o ônibus da vala crédito: Reprodução/Redes Sociais/BIquini

Integrantes da banda Biquini passaram por um susto na noite desta sexta-feira (29/8), voltando de um show, em Chácara, na Zona da Mata mineira. O ônibus que levava o grupo caiu em uma vala aberta devido a um desnível na pista.

O veículo teve que ser removido durante a chuva, após oito horas de operação, como contou o vocalista Bruno Gouveia nas redes sociais. "Muito trabalho, muito sacrifício, no meio da chuva e tudo para conseguir tirar o ônibus da vala", relatou.

Não houve feridos. A banda se apresenta na noite deste sábado (30/8) em Nova Lima, na Grande BH.

