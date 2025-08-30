BH tem chuva fraca na tarde deste sábado (30/8)

Apesar do alerta para possibilidade de pancadas de chuva entre a tarde deste sábado (30/8) e a manhã deste domingo (31/8), não choveu forte em Belo Horizonte nas últimas horas, conforme a Defesa Civil, que informa a ausência de problemas na cidade em relação a tempestades, até o início desta noite. A previsão era de 20 mm de precipitação, e rajadas de vento de até 40 km/h, o que ainda não se confirmou.



O órgão divulgou o volume acumulado de chuvas nas últimas três horas, em milímetros, no balanço listado abaixo, em apuração feita até às 17h27:



Barreiro: 10,4 (98,1%)



Centro Sul: 1,6 (15,1%)



Hipercentro: 0,8 (7,5%)



Leste: 1,0 (9,4%)



Nordeste: 0,6 (5,7%)



Noroeste: 2,6 (24,5%)



Norte: 0,2 (1,9%)



Oeste: 1,8 (17,0%)



Pampulha: 0,2 (1,9%)



Venda Nova: 0,0 (0,0%)

Em três horas, na Região do Barreiro, choveu 98,1% de todo o acumulado previsto para agosto, que tem a média climatológica de 10,6 milímetros. De acordo com a Defesa Civil, a precipitação na regional chegou a 10,4mm.

A média climatológica em agosto é de 10,6 mm, conforme a Defesa Civil. O domingo deve começar com céu parcialmente nublado na capital, com termômetros entre 13ºC e 26ºC, e umidade relativa do ar podendo chegar a 35%, à tarde.



Em meio às condições adversas, a Prefeitura de Belo Horizonte orienta que a população tome alguns cuidados, como evitar áreas de inundação e não trafegar em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões.



Além disso, a Defesa Civil recomenda que a população não atravesse ruas alagadas, nem deixe crianças brincando em enxurradas e próximo a cursos d’água. Outra orientação é não se abrigar e nem estacionar veículos debaixo de árvores. Atenção especial para áreas de encostas e morros.



Cuidados durante a chuva



- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.



- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.



- Atenção especial para áreas de encostas e morros.



- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).



- Se notar rachaduras nas paredes das casas, o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.



- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.





Como receber alertas de chuva?



Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp: https://bit.ly/DefesaCivilBH

Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.



No restante do estado, a população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia