Praça do Papa: parte superior é entregue à população de BH

A requalificação do platô superior da Praça do Papa, no bairro Mangabeiras, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi inaugurada neste sábado (30/8). Com a conclusão do assentamento do piso cerâmico característico em uma área de 3.500m², implantação de jardins, instalação de bancos e execução de passeios, o espaço está novamente à disposição da população da capital, após ter sido fechado em fevereiro de 2024.

Com a entrega da requalificação do platô superior, os demais níveis da Praça do Papa seguem em obras. O platô intermediário está em fase de conclusão, com o assentamento da cerâmica e o plantio de grama nos taludes. Já o platô inferior aguarda a execução do paisagismo. Estas áreas permanecerão fechadas, mas a prefeitura garante que não haverá impacto no trânsito local. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos até o final do ano.

Álvaro Damião (União Brasil), prefeito de Belo Horizonte, iniciou a cerimônia de entrega do equipamento público se desculpando com os moradores da região e com os belo-horizontinos devido à demora em entregar a praça. A principal justificativa foi a dificuldade de fornecimento do piso original, que é tombado. De acordo com a prefeitura da capital, a única fábrica que produz esse piso teve problemas com o maquinário e atrasou a entrega.

“Isso aqui não é apenas uma praça. Essa é uma das entrevistas mais icônicas da minha vida, uma entrevista de frente para a Serra do Curral. Isso aqui é histórico. Então, peço desculpas às pessoas pela demora, mas tenho certeza que todos entenderam porquê, já foi muito bem explicado, por causa do piso que é tombado, a praça é tombada. Aproximadamente R$ 11 milhões foram investidos aqui. [...] Foi muita cobrança com as empresas que estavam envolvidas na reforma da praça, eu pessoalmente com essas pessoas, mas, enfim, a gente está entregando”, explicou Damião.

O geofísico Raphael Prieto (36) achou positiva a entrega, mesmo que parcial, da Praça do Papa à população. “Para quem tem filhos, é bom ter acesso a esses espaços. Só não fez mais falta porque a Região Centro-Sul de Belo Horizonte tem muitas praças. [...] A reforma vai trazer mais pessoas para a praça, principalmente durante o dia, porque o local era mais movimentado no período noturno. Só de ter um piso novo, as crianças podem brincar e andar de bicicleta aqui”, avaliou, ao lado da esposa, a geóloga Amanda Souza (37), e o filho Otto.

Prieto não considerou o tempo de reforma da praça muito “desconectado da realidade”. Ele é natural de Santos (SP), mas mora em Belo Horizonte há 15 anos. A Praça do Papa foi um dos primeiros lugares que o geofísico visitou na capital, e sempre que vem alguém vem visitá-lo, o equipamento é uma atração certa. “A localização é uma mistura de cidade com natureza. Tem a vista da Serra do Curral, é perto do Parque das Mangabeiras, tem uma vista bonita da cidade, tem o Palácio das Mangabeiras do lado. Faz parte de um circuito de lugares bacanas na região”, resumiu.

A inauguração contou com uma edição especial do programa BH + Feliz, a partir das 9h30, com atividades gratuitas para os frequentadores. Entre os destaques estão o aulão de forró da Academia da Cidade, oficinas criativas, confecção de dedoches, introdução às artes visuais, pintura facial, além de brinquedos e brincadeiras. O programa ainda levou à Praça do Papa serviços sociais, como o Família Acolhedora, e as apresentações de Rodrigo Borges, que interpretou clássicos do Clube da Esquina, do espetáculo circense “A Magia Está no Ar” e da Roda de Samba da Aninha.

“O BH + Feliz é um é um projeto da prefeitura que roda toda a cidade. O nome já diz tudo, é para acordar as pessoas, deixá-las mais alegres, mais felizes, com seus filhos. Para muitas dessas pessoas, principalmente nas áreas carentes de Belo Horizonte, é o final de semana delas. Meia-hora, 1 hora que ela vai passar ali com a criança naquele pula-pula, é o final de semana, é a alegria dela. A gente tem consciência do que é isso”, explicou o prefeito de Belo Horizonte.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Apesar de ser moradora da capital há 15 anos, foi a primeira vez da professora Talita Mendes Fialho (37) na Praça do Papa. Ela, junto com o marido, o engenheiro Eder Peruch (41), e os filhos Beatriz e Pedro, foi convidada por uma amiga e garante que vai voltar. mais vezes. Apesar dos outros níveis da praça ainda estarem em obra, ela achou o espaço amplo e limpo, com muitas lixeiras disponíveis. Talita também gostou das atrações do programa BH + Feliz: “foi divertido, com atrações que atendem a todos os públicos”.

Álvaro Damião destacou que a reabertura parcial da Praça do Papa beneficia os comerciantes que ganham a vida naquele espaço: “Essas pessoas que ficam nessas barracas aqui em volta dependem disso para criar suas famílias e a gente tem consciência disso. Quanto mais você atrasa uma entrega dessa, mais você atrapalha a vida dessas pessoas”. De acordo com o prefeito da capital, a praça vai ganhar um banheiro autolimpante, que era um desejo dos frequentadores. O equipamento será instalado onde havia uma rua que separava a praça, que vai desaparecer.

O prefeito de BH, Álvaro Damião, inaugura o platô superior da reforma da Praça do Papa Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Damião ainda anunciou que pretende fazer um mirante próximo à Lagoa da Pampulha. A atração seria construída em um espaço ocioso que pertence à Prefeitura de Belo Horizonte. “Vamos fazer um mirante ali para as pessoas verem a Lagoa, verem o pouso das aeronaves, porque muita gente sai de casa para poder fazer isso. A gente está atento a todos os detalhes e cuidando de todos os pontos da cidade”, adiantou o prefeito de BH.