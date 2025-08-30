Vai chover neste sábado em BH? Veja a previsão do tempo

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A chuva que começou a cair em Belo Horizonte e Região Metropolitana na noite dessa sexta-feira deve continuar neste sábado (30/8). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia amanheceu com temperatura de 13°C, mas a previsão é que os termômetros cheguem aos 26ºC durante a tarde.

Pela manhã, o céu da capital apresenta muitas nuvens com indicativo de pancadas de chuva. A previsão é do Inmet é de que choverá em torno de 15 milímetros.

No período da tarde, a previsão também indica pancadas de chuva que se estenderão pela noite, com possibilidades, também, de ocorrências de trovoadas. A possibilidade de chuva em BH impacta na umidade do ar que pode chegar ao índice de 70% neste sábado.