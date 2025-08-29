BH: crianças e adolescentes vão poder se vacinar contra dengue em setembro

Com a chegada de mais de 10 mil doses da vacina Qdenga contra a dengue, crianças e adolescentes, de 6 a 14 anos, vão poder se vacinar a partir da próxima segunda-feira (1º). O imunizante vai estar disponível em todos os 153 centros de saúde, além do Serviço de Atenção à Saúde do Viajante.

O esquema vacinal da Qdenga é composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas. É recomendado que pessoas que tiveram um diagnóstico recente de dengue esperem seis meses, a partir do início dos sintomas, para começar o esquema vacinal.

Caso a pessoa seja diagnosticada com dengue após a primeira dose, não há alteração no intervalo entre as aplicações, desde que a segunda aplicação não seja administrada em um período inferior a 30 dias do início da doença.

De acordo com a Prefeitura de BH, já foram aplicadas mais de 160 mil doses do imunizante - sendo cerca de 113 mil como primeira dose e 50 mil como segunda dose. A cobertura vacinal está abaixo da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, de 90%, entre crianças e adolescentes. Na capital mineira, a cobertura para a primeira dose está em 50,8% e 22,6% para a segunda aplicação.

As crianças e adolescentes precisam estar acompanhadas dos pais, mães ou responsáveis para receber a dose. Também é necessário apresentar um documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina.

Os endereços e horários de vacinação poderão ser verificados após as 18h desta sexta-feira (29), no Portal da Prefeitura de BH.