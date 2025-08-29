Assine
DEFESA CIVIL

Chove em todas as regionais de BH na noite desta sexta (29/8)

Defesa Civil municipal informou que Belo Horizonte está em alerta para pancadas de chuva até as 8h deste sábado (30/8)

Estado de Minas
Estado de Minas
29/08/2025 22:27 - atualizado em 29/08/2025 22:35

Registro de chuva em Venda Nova na noite desta sexta (29/8)
Registro de chuva em Venda Nova na noite desta sexta (29/8) crédito: Clovelino Maia/EM/DA. Press

A Defesa Civil de Belo Horizonte registra chuva na noite desta sexta (29/8) em todas as regionais da capital. Até o fechamento desta edição, as precipitações eram qualificadas como “moderadas” na Pampulha, em Venda Nova e nas regiões Norte e Nordeste.

Nas demais regionais (Noroeste, Oeste, Centro-Sul, Leste e Barreiro), a chuva apresentava intensidade fraca. A partir das 21h30, chovia forte na região Nordeste, na Pampulha e em Venda Nova, segundo a Defesa Civil.

Na Pampulha, a chuva causou pontos críticos na Avenida Antônio Carlos, onde bolsões de água e sinais de trânsito desligados exigem atenção redobrada dos motoristas. 

A Defesa Civil municipal informou que Belo Horizonte está em alerta para pancadas de chuva até as 8h deste sábado (30/8). De acordo com o órgão, há probabilidade de precipitação com volume entre 20 e 30 milímetros, raios e rajadas de vento em torno de 50 quilômetros por hora.

Para esta sexta-feira, a previsão para a capital mineira era de chuva com trovoadas isoladas na parte da tarde. Ao longo do dia, BH teve céu nublado.

