Grande BH: onça-parda ‘Catarina’ é capturada por agentes ambientais

Uma jovem onça-parda foi capturada na região da Estação Ecológica de Fechos, próximo a Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (29/8). Batizada de Catarina, o animal passou por avaliação médica e, posteriormente, foi solto em seu habitat natural.

A ação foi realizada por meio de uma parceria entre o Parque Estadual da Serra do Rola Moça, a empresa Prime Consultoria e a Superintendência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em Minas Gerais.

Catarina tem idade estimada entre 1,5 ano e 2 anos. Agora, em seu habitat natural, será monitorada por satélite como parte do programa de acompanhamento da fauna local. A ação também acompanha quatro lobos-guarás, duas jaguatiricas e duas onças-pardas.

O programa busca entender a dinâmica de ocupação territorial dessas espécies carnívoras, que estão no topo da cadeia alimentar, em uma região marcada por grandes transformações ambientais.



A onça-parda Catarina foi encontrada em um local marcado por empreendimentos minerários, condomínios residenciais, unidades de conservação e a BR-040, que está atualmente sob licenciamento ambiental corretivo pelo Ibama.

O Instituto ressalta que o monitoramento contínuo da fauna é essencial para “avaliar os impactos da pressão antrópica sobre o ecossistema local e garantir a preservação da biodiversidade em um dos biomas mais ameaçados do país”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice