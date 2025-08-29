Assine
HOMICÍDIO

Desentendimento por drogas resulta em assassinato

Autor deu R$ 100 a amigo para a compra de maconha. Vítima teria reivindicado maior parte na divisão do entorpecente, com o que não teraia concordado o suspeito

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
29/08/2025 16:19

Autor de homicídio foi preso por populares e entregue à polícia
Autor de homicídio foi preso por populares e entregue à polícia crédito: PMMG

Uma briga, por divisão de droga, especificamente maconha, resultou na morte de um homem, José Junio Macena, de 45 anos, no Bairro Morada do Vale, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. O autor foi preso por populares, que presenciaram o crime, e o entregaram à Polícia Militar.

Segundo informações da Polícia Militar, a causa da morte teria sido uma briga por causa da divisão de maconha, comprada por Macena.

Segundo consta no Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, o suspeito teria entregue R$ 100 para a vítima, para que ele comprasse uma certa quantidade de maconha, que os dois consumiriam juntos.

Ao retornar à casa da vítima, para que pudessem consumir a droga, a vítima teria entregado uma porção menor ao autor, que teria protestado. A vítima teria alegado que tinha direito a maior parte, por ter se arriscado para efetuar a compra.

Houve uma discussão e o suspeito teria sacado uma faca e desferiu um golpe nas costas da vítima, que tombou, já morto. A facada teria atingido o coração da vítima.

“Os dois, vítima e autor, tinham combinado que um deles fosse comprar a droga e trouxesse para o local, para que usassem juntos. Chegando aqui com o entorpecente, eles entraram em atrito porque um queria ficar com uma parte maior do que a outra. Entraram em luta corporal e, durante a briga, um deles, de posse de uma faca, matou a vítima”, afirma o tenente Leandro Abrantes, que atendeu à ocorrência.

Segundo o tenente, tanto a vítima como o autor eram catadores de material reciclado e usuários de drogas. Ambos tinham passagem pela polícia, pelo uso e consumo de drogas. O autor foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Governador Valadares.



