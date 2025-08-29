Assine
overlay
Início Gerais
INVESTIGAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL

Pena para empresário indiciado por morte de gari pode chegar a 35 anos

Renê da Silva Nogueira Júnior foi indiciado por homicídio duplamente qualificado, ameaça e porte ilegal de arma de fogo

Publicidade
Carregando...
Ana Luiza Soares*
Clara Mariz
Ana Luiza Soares*
Repórter
Graduanda de Jornalismo na PUC Minas (4° período), Estagiária em Gerais
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
29/08/2025 16:15

compartilhe

Siga no
x
Renê da Silva Nogueira Júnior é suspeito de matar a tiros, o gari Laudemir de Souza Fernandes
Renê da Silva Nogueira Júnior é suspeito de matar a tiros, o gari Laudemir de Souza Fernandes crédito: Reprodução/redes sociais

O empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, que confessou de ter feito o disparo que atingiu e matou o gari Laudemir de Souza Ferreira, foi indiciado nesta sexta-feira (29) pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e pode ser condenado a uma pena de até 35 anos. A informação foi repassada em coletiva de imprensa, após a conclusão do inquérito criminal. 

 

A polícia indiciou o empresário por três crimes. O primeiro foi homicídio duplamente qualificado por motivo fútil que impossibilitou a defesa da vitima. Renê também vai responder por ameaça contra a motorista do caminhão de lixo e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, que pertencia a sua esposaSegundo a corporação, a pena pode chegar a 35 anos.

O empresário está preso desde o dia do crime e seguirá detido no Presídio de Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Leia Mais

delegada Ana Paula Lamego Balbino Nogueira, esposa do assassino confesso também foi indiciada pelo crime. A servidora pública, que está afastada de suas funções desde a semana do crime, poderá responder por porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com a corporação o indiciamento dela foi baseado no artigo 14 da Lei 10826. A norma tipifica o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, que envolve ter, portar, adquirir, fornecer ou ocultar, sem autorização e em desacordo com a lei, uma arma de fogo, um acessório ou munição. Também classifica como crime os verbos "ceder" e "emprestar".

 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia 

O delegado Matheus Moraes Marques ainda concluiu que Ana Paula tinha ciência que seu marido usava sua arma de fogo pessoal, além de que permitia que Renê usasse o equipamento calibre .380. A pena prevista para este crime é de reclusão de 2 a 4 anos, além de multa. Por ser servidora pública, aplica-se a ela uma causa de aumento da metade da pena, a ser analisado pelo poder Judiciário.

Quem é o suspeito?

  • Renê da Silva Nogueira Júnior, 47 anos.

  • Ex-vice-presidente de empresa de alimentos; desligado após repercussão.

  • Casado com a delegada Ana Paula Balbino Nogueira (PCMG).

  • Se descrevia como “cristão, esposo, pai e patriota”.

  • Tem outros registros policiais em São Paulo (lesão corporal grave contra uma mulher) e Rio de Janeiro (lesão corporal contra ex-companheira, ameaça contra ex-sogra e envolvimento em homicídio culposo)

  • Nega ter antecedentes criminais; diz que só responde a processo por luxação no pé da ex-esposa.

Tópicos relacionados:

bh gari inquerito pcmg

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay