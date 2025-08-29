Traficante é morto a caminho do presídio na volta de saída temporária

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O traficante André dos Santos Alexandre, de 31 anos, conhecido como Nenzinho, foi morto a tiros nessa quinta-feira (28/8), na rodovia AMG-150, em Raposos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a polícia, Nenzinho foi condenado por tráfico de drogas e cumpria pena na Penitenciária José Abranches Gonçalves, em Ribeirão das Neves, mas estava em liberdade por causa do benefício conhecido por saída temporária, que terminaria no dia do crime.

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO) da Polícia Militar, Nenzinho estava sendo levado de motocicleta de aplicativo para se reapresentar no presídio. O piloto relatou aos militares que eles haviam acabado de deixar Raposos e estavam entrando na rodovia, quando uma outra motocicleta emparelhou e o garupa começou a atirar, atingindo Nenzinho, que caiu.

O motoqueiro iniciou, então, uma fuga, indo parar em um córrego, onde entrou para se esconder dos disparos que foram feitos em sua direção enquanto ele corria.

As primeiras investigações da polícia Civil levantaram a suspeita de que Nenzinho foi assassinado em função de uma rixa com outros traficantes da região de Raposos, que o teriam jurado de morte.

A PM iniciou buscas na cidade da Grande BH e prendeu um suspeito, de 29 anos. Ele estava em seu lava-jato, onde os militares também apreenderam uma motocicleta com a placa clonada, seis balas de revólver, de calibres diferentes, um celular e 63 buchas de maconha.

O homem preso negou participação no assassinato, mas devido ao flagrante, foi levado para a Delegacia de Raposos, onde será interrogado.