Festa de Padre Eustáquio reúne devotos de todo o mundo em BH

O dia começou cedo no Santuário Arquidiocesano da Saúde e da Paz, mais conhecido como Igreja Padre Eustáquio, na Região Noroeste de Belo Horizonte. Neste sábado (30/8), fiéis festejam o Beato Padre Eustáquio. A programação começou às 5h, com a missa de abertura, e segue até as 19h, com a missa de encerramento.

Logo cedo, os salões da Igreja foram tomados por fiéis que acompanharam a primeira celebração. A expectativa é que o número de devotos seja maior este ano. Em datas passadas, ao menos 25 mil devotos compareceram ao santuário.

Desta vez a organização acredita que a presença será maior por dois motivos: a data cai no sábado e inclui a comemoração do centenário da chegada do beato ao Brasil, onde ficou por 18 anos. Haverá intensa programação, incluindo O Simpósio Internacional Saúde e Paz.

O treinador de corrida e caminhada Urbano dos Santos Costa, de 64 anos, já foi a muitas festas de Padre Eustáquio e neste 30 de agosto não foi diferente. Ele participou de uma das primeiras missas do dia e afirma que nesta comemoração de 100 anos da chegada do beato a festividade está muito mais bonita.

“Tem anos que vou à Festa de Padre Eustáquio e dessa vez achei que estava mais bonita, mais cheia. Com muitas famílias e idosos”.

O idoso conta que morava no Bairro Dom Cabral, vizinho ao que leva o nome de Eustáquio, e sempre que podia frequentava a paróquia. Urbano ficou encantado com a escultura representativa do padre. “É uma emoção muito grande poder vê-lo, mesmo que em uma estátua”.



O reitor do santuário, padre Edmar Aparecido de Oliveira, conta que além dos fiéis belo-horizontinos há previsão de acolhimento de pessoas de outras cidades tanto da região metropolitana quanto do interior de Minas Gerais. “Também recebemos romeiros peregrinos de São Paulo e Rio de Janeiro. Além de padre de outras partes do mundo, como Japão, Congo e um grande grupo do Paraguai”.

Rafael Rodrigues sempre foi devoto de Padre Eustáquio. Ele conta que há dez anos sofreu um acidente e teve que passar por um procedimento cirúrgico. Ainda no hospital, o maxilar foi imobilizado pelos médicos. Ele relata que em determinado momento, começou a ficar agitado e nenhum dos médicos sabia o motivo.

Só depois de sua mãe ter ido a capela do hospital e pedido ajuda ao beato, uma enfermeira descobriu que uma gaze o impedia de respirar. “Com certeza ela foi guiada por ele [Padre Eustáquio]. Nesse dia eu tive uma intercessão por ele”.

Ontem, Rafael esteve na igreja para celebrar o dia do religioso que o ajudou anos atrás. “É uma data muito bonita, 100 anos do nosso beato. A estátua que fizeram para ele ficou maravilhosa. Foi uma missa muito bonita e cheia de bênçãos”.

Imagem do Beato

Neste ano, há novidades que farão brilhar os olhos de moradores e visitantes e levar à reflexão. Nessa sexta-feira (29/8), véspera da Festa Litúrgica do Beato Padre Eustáquio, a Causa de Canonização apresentou, no Santuário da Saúde e da Paz, uma imagem representativa da morte do religioso holandês ocorrida em 30 de agosto de 1943, no Hospital Alberto Cavalcanti, em BH.

A escultura foi feita pelo artista sacro de São João del-Rei (Região do Campo das Vertentes), Osni Paiva, que assina obras sobre os beatos mineiros Padre Víctor, de Três Pontas, e Nhá Chica, de Baependi. Trata-se de uma peça em madeira de cedro, policromada, em tamanho natural, medindo 1,80 metro.

Para compor sua sacralidade, a escultura estará vestida com o hábito original usado pelo “Missionário da Saúde e da Paz”, como o beato é conhecido. O esquife (altar-urna), que abrigará a imagem, foi confeccionado pelo Ateliê Estrela Guia, também de São João del-Rei. Em estilo barroco, rememora a arquitetura sacra das igrejas mineiras do século 18.

O conjunto foi encomendado pela Causa de Canonização em comemoração aos 100 anos da chegada do Beato Padre Eustáquio ao Brasil. “Com essa representação, a ideia é mostrar aos devotos que a vida de um santo não termina com a morte e que agora ele continua intercedendo por nós junto de Deus”, informa a nota da Causa de Canonização.

Confira a programação para este sábado (30/8)

Missas às 5h, 7h, 9h, 11h, 13h, 15h, 17 e 19h

Procissão após a missa das 17h

Terço: 8h e 16h

Adoração: 12h

Confissões: De 8h30 às 11h

Barraquinhas durante todo o dia

Simpósio Internacional Saúde de Paz

Segunda-feira (1/9), às 19h30, no Teatro da Igreja Padre Eustáquio (Bairro Padre Eustáquio) – Sessão solene de abertura, com a presença do arcebispo metropolitano de BH, dom Walmor Oliveira e Azevedo

Às 20h – Mesa redonda com o tema “A devoção ao Beato Padre Eustáquio: vivências, narrativas e serviços”

Às 20h45 – Debate e momento cultural

*Com informações de Gustavo Werneck