“Foi a primeira vez que o vimos ‘vivo’, em movimento.” A frase é da presidente da Associação das Damas da Caridade da Igreja Padre Eustáquio, Marisa Campos Coutinho Vicópulos. Ela expressou a emoção do coletivo ao contemplar o lançamento de um filme de meados dos anos 1930, recém-descoberto na Holanda, que retrata momentos na vida do beato em cenas inéditas – e possivelmente as únicas existentes. As imagens foram apresentadas nesta terça-feira (27/8), às 10h, no Museu Padre Eustáquio, situado no bairro de mesmo nome, na Região Noroeste de BH.

A estreia integra a comemoração do centenário da chegada do sacerdote ao país, que culmina em 12 de maio de 2025, e a documentação que dá sustentação à Causa de Canonização – o processo para que ele seja declarado santo. O vídeo foi recebido pelo padre Vinícius Maciel, representante da Causa, e enviado pelo sobrinho do sacerdote, Will van den Boomen. Na mensagem, havia três vídeos, sem áudio, gravados no Brasil.

As imagens contêm destaques da vivência do religioso em Minas Gerais, com ênfase para Romaria, na Região do Alto Paranaíba, e São Paulo (Itaquera, na capital, Poá e São Miguel Paulista). Para quem só viu até hoje as imagens do funeral em BH, as cenas do missionário em movimento despertam sentimentos. “A associação foi idealizada por Padre Eustáquio, mas só foi instituída em 1941, sete anos após sua morte. Ele não contemplou tudo pronto”, relembra Marisa.

As damas da caridade foram moldadas pelo carisma do beato, com o sentimento de ajudar os pobres, doentes e demais necessitados. “Fomos criadas dentro dessa linha de pensamento há 73 anos”, aponta. Por essa razão, assistir às imagens reais de Padre Eustáquio provocou um sentimento nostálgico nas damas, como uma viagem no tempo. “Só o vimos em fotos. Pela primeira vez conseguimos vê-lo ‘ao vivo’, caminhando e abençoando as pessoas. É difícil expressar o sentimento, mas foi um momento de muita alegria”, relata Marisa.

Por terem sido criadas com a figura estática, assistir ao curta-metragem deixou as damas e o público fascinados. “Foi um efeito muito forte para toda a comunidade. É indescritível vê-lo se movimentar e sorrir. Isso nos deu mais vontade de dar continuidade ao trabalho e ao carisma dele”, afirma ela.

Para Vinícius Maciel, o lançamento também é uma grande descoberta nos aspectos histórico, investigativo, devocional e afetivo. “Até hoje, não tínhamos um vídeo no qual Padre Eustáquio estivesse atuando, no qual pudéssemos ver seus gestos, sua forma de estar com as pessoas, manifestando a piedade e demonstrando o cuidado com os pobres”, observa ele.

Os vídeos





Em um dos vídeos, Padre Eustáquio aparece rapidamente na escadaria da Igreja Nossa Senhora do Carmo, em Itaquera, São Paulo, ao lado de crianças, posando para a filmagem. Na época, a localidade pertencia à Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Poá, onde Padre Eustáquio era o pároco. Em outro trecho, o missionário está em visita à Igreja de São Miguel Paulista. Ele aparece sentado ao lado de um paroquiano e de um padre, conversando com uma criança.

Em Romaria, na Região do Alto Paranaíba, onde viveu por quase uma década, ele está parado ao lado de um carro atolado na lama da estrada. Enquanto os passageiros aguardam socorro para seguir adiante, um sacerdote da Congregação dos Sagrados Corações (SSCC), a mesma de Padre Eustáquio, parece encontrar na oração a melhor saída.

Já em Poá, na Região Metropolitana de São Paulo, ele aparece de pé nos jardins da Casa Paroquial, ao lado de outros irmãos da congregação, conversando em um momento de lazer. Na sequência, o filme mostra uma procissão fúnebre que parece ser o enterro de uma pessoa humilde. O beato segue o cortejo, para na porta do Cemitério de Poá, faz um pequeno sermão e, em seguida, aparece dando a bênção no túmulo.

O filme será disponibilizado nas redes sociais da Causa de Canonização do Padre Eustáquio. Os registros se unirão aos outros materiais já separados e catalogados, que estão sendo disponibilizados aos poucos para pesquisa e apreciação popular no Museu Padre Eustáquio.





Programação do centenário

FESTA DE PADRE EUSTÁQUIO



Onde: Santuário Arquidiocesano da Saúde e da Paz (Igreja Padre Eustáquio), na Rua Padre Eustáquio, 2.405, na Região Noroeste de BH



- Até dia 29/8 – a partir das 18h15, Terço pela canonização, missa (19h) e novena



- Dia 30/8 – Dia do Beato Padre Eustáquio

- Missas às 5h, 6h, 7h, 9h, 11h, 13h, 15h e 17h

- Às 8h e 18h, Terço pela canonização

- Às 19h, missa solene seguida de procissão