Uma briga entre familiares terminou com uma mulher esfaqueando sua irmã e duas sobrinhas, sendo uma delas adolescente, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. O motivo seria um alarme residencial. O crime aconteceu nessa segunda-feira (26/8) e a agressora ainda está foragida.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





A discussão começou por causa do barulho do sensor de presença de uma câmera de segurança da residência em que a família estava, no bairro Antônio Caixeta.

O barulho de um sensor de presença gerou uma discussão entre as mulheres, o que se tornou ainda mais intenso e culminou no ataque da mulher de 42 anos. Ela pegou uma faca e atingiu a irmã, de 49 anos, duas vezes, no abdômen e no braço direito.

Em seguida, a mulher atacou as sobrinhas, atingindo a mais velha, de 28 anos, também em um dos braços e no abdômen. A adolescente de 13 anos foi ferida no quadril e na coxa.

Após as agressões, a autora abordou um vizinho na rua e o obrigou a levá-la até a avenida Marabá e dali a mulher seguiu em fuga a pé. A Polícia Militar não encontrou a suspeita.

Pessoas ouvidas pela Polícia Militar contaram que a família já tinha um problema antigo, envolvendo uma casa que ficou de herança para as envolvidas no caso.

As três vítimas foram socorridas pelo Samu e encaminhadas para o Hospital Regional de Patos de Minas.