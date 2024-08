Seis pessoas foram presas nesta terça-feira (27/8) acusadas de matar Magna Laurinda Ferreira Pimentel, de 42 anos. Segundo apuração da TV Alterosa, a madrasta, os quatro filhos dela (dois homens e duas mulheres) e a namorada de uma das filhas teriam cometido o crime. O corpo foi encontrado na manhã de hoje, no Bairro Candelária, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte.

Ainda de acordo com informações da TV Alterosa, a família teria feito um churrasco no domingo (25/8), dois dias antes do crime.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado às 13h11 de hoje em apoio à Polícia Civil. O corpo de Magna foi encontrado por uma equipe da Delegacia de Desaparecidos na cisterna da casa do pai dela e encaminhado ao Instituto Médico-Legal para perícia.

Magna estava desaparecida desde sexta-feira (23/8), depois de deixar a filha de 3 anos na escola. Em seguida, foi até a casa do pai. Deveria buscar a criança na escola no fim da tarde, mas não apareceu.