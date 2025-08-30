Tiradentes e São João del-Rei: vaza áudio polêmico sobre relação turística

Declarações polêmicas envolvendo o secretário de Cultura e Turismo de Tiradentes, Moisés de Oliveira Alves, estão repercutindo nas redes sociais desde sexta-feira (29/8), depois do vazamento de um áudio em que o secretário desmerece o turismo na vizinha São João del-Rei. A gravação seria parte de uma reunião. Moisés disse que a cidade está em "outro patamar" e que São João del-Rei não consegue competir na preferência dos turistas.



"Ninguém vai concorrer com a gente. São João del-Rei não tem capacidade de concorrer com a gente, ninguém tem. Eu não tô negando a história de São João, acho São João bacana, tem uma história legal. A gente não tem que comparar (...). O destino indutor é Tiradentes. Ninguém vem para São João del-Rei", disse o secretário, que declarou ainda que as ações para fortalecer o turismo tomadas pelo prefeito são-joanense, Aurélio Suenes, e o secretário municipal de Cultura e Turismo, Caio Andrade, não dão resultados, já que “ninguém quer vir para cá”.



Logo depois que as falas de Moisés vieram a público, as redes sociais se encheram de reações, mostrando diferentes pontos de vista. "Tiradentes é a coca cola e Sjdr é Pepsi, uai", postou um internauta. "Tiradentes depende de São João pra tantas coisas e vem esse cara fazer comentário péssimo. Respeitar é o mínimo", comentou outro.





Caio Andrade saiu em defesa dos esforços da equipe de trabalho, citando taxas de ocupação hoteleira em crescimento, assim como o incremento da economia relacionada ao setor do turismo em São João del-Rei. “O turismo não é uma queda de braço, mas uma construção conjunta”, disse, reforçando que a cidade aposta em uma cultura “viva, autêntica e acessível”. Caio Andrade declarou que seguem trabalhando firme, "mostrando resultados em números. É visível, nossa cidade acordou".



Diante da repercussão, Moisés de Oliveira divulgou outro áudio alegando que suas declarações foram tiradas do contexto, e que ofender São João del-Rei não foi o intuito. Ele esclareceu que as falas eram parte de uma reunião do Conselho de Turismo de Tiradentes, ponderando que, quando o município vizinho se desenvolve, é melhor para toda a região. O prefeito de Tiradentes, Zé Antônio do Pacu, defendeu o secretário, dizendo que ele foi mal interpretado e que as duas cidades não são rivais.

